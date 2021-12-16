伊朗谴责美国和以色列对伊言论

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗副总统兼伊朗原子能组织主席穆罕默德·伊斯拉米（Mohammad Islami）谴责美国和犹太复国主义政权（以色列）对伊朗及其核计划的指控，并表示这些指控毫无根据，是针对伊朗的心理战的一部分，是将有关问题政治化。

他14日对记者表示，这些指控毫无根据，伊朗不受此类心理战影响，伊朗走自己的路。

伊朗副总统表示，一些国家不愿意看到伊朗的科技进步，并且通过指责、心理战、毒化气氛等，试图向公众灌输伊朗正在追求一个不合理的目标并且不致力于维护核不扩散条约等形象。

伊斯拉米说，伊核全面协议各方都必须履行承诺，该协议是一项条约，签署国作出了承诺，伊朗也接受了承诺。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。

2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方今年4月开始在维也纳举行会谈，讨论美伊两国恢复履约问题。由于美方没履行其义务，会谈举行6轮后暂停。

新一轮会谈11月29日在维也纳开始举行，12月3日暂时休会，9日继续举行。