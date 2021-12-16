伊朗首席核谈判代表：外交是条双行线 伊方以灵活的方式缩小分歧

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗首席核谈判代表、副外长阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）日前在社交媒体推特发文说，维也纳会谈与会欧洲国家“执着于玩指责游戏，而非真正的外交。”

他写道，“我们很早就提出了想法，并以建设性和灵活的方式缩小分歧”。

“外交是条双行线，”巴格里-卡尼说，如果相关方能够“纠正错误行为”，将为快速达成良好协议铺路。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。

2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方今年4月开始在维也纳举行会谈，讨论美伊两国恢复履约问题。由于美方没履行其义务，会谈举行6轮后暂停。

新一轮会谈11月29日在维也纳开始举行，12月3日暂时休会，9日继续举行。