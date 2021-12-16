俄罗斯：说公道话，所有当前问题的首要原因是美国而不是伊朗

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社消息，俄罗斯常驻联合国第一副代表德米特里∙波利扬斯基表示，西方国家代表关于伊朗的维也纳伊核计划谈判立场的结论不合时宜，因为该国立场正在形成中。

波利扬斯基称：“我们的一些西方同行今日不仅群起谈论谈判进程，而且也说到了伊朗的立场，令人感到有点沮丧。我们知道，伊朗的立场正在形成中，因此任何结论都绝对不合时宜。”

他指出：“美国2018年退出《联合全面行动计划》，犯了很多破坏伊核协议的错误。随后，大家一道等待了近半年，等待拜登政府能最终确定本国对伊核协议的方针。”

波利扬斯基补充道：“这一因素在很大程度上导致重返伊核协议进展艰难。因此，说公道话，我们不会忘记所有当前问题的首要原因就是美国的路线，而不是伊朗的过错。”

第七轮维也纳伊核计划谈判已于11月29日启动。谈判主要议题是解除德黑兰的美国制裁。伊朗副外长巴盖里12月3日表示，谈判各方将前往各自首都，以便对伊朗提出的协议草案进行必要磋商，此后将宣布继续进行谈判的日期。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成旨在解决伊朗核问题的《联合全面行动计划》（即伊核协议）。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议并分阶段全面恢复对伊朗制裁，包括针对与伊朗开展业务的国家的次级制裁。一年后，伊朗要求伊核协议其他缔约方履行协议义务，否则将分阶段削减履行伊核协议规定的义务。伊朗已先后停止履行有关核研究、离心机和浓缩铀丰度方面的义务，但称所这些措施均是可逆的。