伊朗外长同王毅通电话：德黑兰不会接受威胁和霸凌行径

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网消息，中国国务委员兼外长王毅同伊朗外长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）通电话，双方重点就伊朗核问题交换了意见。

阿米尔-阿卜杜拉希安通报了伊朗核问题全面协议恢复履约谈判在维也纳重启的最新进展，高度赞赏中方为推进谈判发挥的建设性作用。

阿米尔-阿卜杜拉希安表示，伊方本着诚意和善意参加谈判，已采取一系列积极举措，将继续以灵活和务实精神参与下一步谈判，同各方保持对话合作，但在任何情况下都不会接受威胁和霸凌行径。

他说，伊方相信如美欧也能采取同样积极态度，恢复履约谈判能够继续进行下去并最终达成协议。伊朗重视发展对华关系，愿同中方共同努力，促进双边各领域合作取得新进展。

阿米尔-阿卜杜拉希安强调，美英澳核潜艇合作严重损害《不扩散核武器条约》，挑动军事对抗。如东亚和中东地区国家效仿并出现核扩散，美英澳应为此负责。

王毅表示，伊核局势处在关键十字路口。中方欢迎各方在维也纳重启全面协议恢复履约谈判，赞赏伊方同意在以往谈判基础上向前推进，欢迎伊方与国际原子能机构就核设施监控达成共识，期待伊方继续以严肃认真态度推进恢复履约谈判。中方将坚定不移维护伊核问题的政治外交解决进程，推动谈判尽早取得成效。

他说，中方支持伊方的正当合理主张，反对动辄施压的错误做法。中方也支持伊朗继续与地区国家增进了解与互信，维护地区和平稳定。中伊是全面战略伙伴。不论国际和地区形势如何变化，中方都将坚定发展同伊友好关系。

王毅说，美英澳核潜艇合作严重冲击《不扩散核武器条约》体制，势必造成核扩散风险，挑动军备竞赛，破坏地区和平稳定。中方愿同各国一道，反对在核问题上的双重标准，共同维护国际核不扩散体系的严肃性和权威性。