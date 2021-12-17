伊朗：国际原子能机构应确保核设施内监控设备不用于破坏活动

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗原子能组织发言人贝鲁兹·卡马尔万迪 （Behruz Kamalvandi）16日表示，国际原子能机构应与伊朗原子能组织合作，以确保在伊朗卡拉季地区核设施内将要安装的监控摄像设备不会用于进行破坏活动。

据伊朗原子能组织官方网站发布的消息，卡马尔万迪表示，只有经过细致的技术、安全和司法检查后，才会在卡拉季离心机部件制造车间安装国际原子能机构的监控设备。此外，国际原子能机构的技术人员有义务回答伊朗安全专家可能就这些监控设备提出的问题。

他说，监控设备记录的数据保存在存储卡中。当存储卡空间已满时，存储卡将被伊朗和国际原子能机构取出并共同封存，国际原子能机构无法访问这些数据。采取这些措施是基于伊朗议会2020年批准的一项战略行动计划，旨在解除美国的单边制裁，维护伊朗人民的利益，并防止国际原子能机构超出保障协定的范围进行监督。

伊朗原子能组织发言人表示，只有在战略行动计划的目标实现后，即针对伊朗的所有制裁全部解除后，监控数据才会移交国际原子能机构。

国际原子能机构和伊朗15日达成协议，国际原子能机构将在12月底前根据双方商定的日期，在卡拉季离心机部件制造车间安装新的监控设备，以代替今年早些时候该设施中被拆除的监控设备。