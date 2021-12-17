中国代表：期待伊核各方将此轮谈判重要共识早日转化为最终协议

伊朗国家通讯社（IRNA）：12月17日，伊核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议在维也纳举行，结束了第七轮美伊恢复履约谈判进程，同时决定于今年年底前启动下轮谈判。

会议由欧盟对外行动署副秘书长主持，伊朗副外长巴盖里、俄罗斯、英国、法国、德国相应官员与会。中国谈判代表、中国常驻维也纳联合国代表王群率团出席。

王群表示，经过三周来高强度密集谈判，在各方共同努力下，第七轮谈判达成了重要共识，就核领域问题形成了新的共同文件，为推进后续谈判进程、推动全面协议最终重返正轨打下了扎实的基础。

王群指出，当前伊核局势处在关键十字路口。中方赞赏欧盟作为协调员在谈判中发挥了不可替代的重要作用；肯定各方在谈判期间所展示的严肃认真态度和灵活务实精神；高度评价伊方同意在以往谈判基础上向前推进，欢迎伊方与国际原子能机构就相关核设施监控达成的重要共识。中方期待各方继续团结协作，大力推进恢复履约谈判。

王群强调，中方始终致力于维护全面协议，建设性参与本轮谈判，努力推动谈判取得积极进展。中方与美、伊以及其他各方代表团都进行了良好的沟通与合作，坚定不移维护伊核问题的政治外交解决进程，为推动谈判在正确的轨道上行进发挥了建设性作用。

王群表示，中方期待第八轮谈判早日启动，期待着与各方再聚维也纳，将此轮谈判重要共识早日转化为最终协议。综合前七轮谈判经验，中方愿就后续谈判提出以下几点建议：

一是坚定正确的谈判方向。本轮谈判排除困难和干扰，最终推动达成了多个成果文件和共识。这充分说明对话和谈判是解决伊核问题的唯一出路。

二是聚焦实质的案文谈判。通过本轮谈判的充分沟通，各方对彼此的立场和关切有了更加清晰的认识，并达成了融合各方立场的最新案文。下步，各方一方面要完善核领域问题共同文件，另一方面要始终将制裁解除作为谈判必须解决的首要问题。

三是维护良好的谈判氛围。重返伊核全面协议符合各方共同利益，希望各方本着务实合作、求同存异的精神，保持客观理性，充分展示耐心，珍惜来之不易的谈判和对话氛围。各方要避免采取刺激性和消极言论，不要人为制造危机，动辄威胁、干扰谈判进程。

王群最后强调，中方将继续坚定支持美伊恢复履约谈判进程，建设性参与后续谈判进程，与各方一道努力推动谈判早日取得成果。（总台记者