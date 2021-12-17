外媒：伊朗对其路线表示乐观 维也纳举行会议并推迟谈判

伊朗国家通讯社（IRNA）：据半岛电视台消息，伊朗外长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）表示，维也纳谈判正朝着“良好”轨道前进。他还表示，伊朗希望欧洲人能在维也纳采取“合理”的行动，与此同时，多名外交官员证实，伊朗核协议的各方在17日举行的会议上决定推迟会谈。

阿米尔-阿卜杜拉希安在与中国外交部长王毅通电话时发表了上述评论，这位伊朗外交部长赞扬了中国在支持谈判的过程中所发挥的作用，并强调德黑兰正“真诚地”参与谈判，并且已经提交了倡议，以期在维也纳达成协议。

另一方面，伊朗首席核谈判代表、副外长阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）表示，维也纳会谈将在暂停几天后恢复。

巴格里-卡尼在其推文中补充称，会谈取得了“良好”的进展，而且联合委员会将在17日召开会议。

这已经是伊朗和美国之间的第7轮间接会谈，旨在让双方完全遵守伊核协议。

伊朗首席谈判代表还在其推文中指出，他在昨天（16日）会见了欧盟政治主管恩里克·莫拉及其他代表，以“评估局势并讨论前进的方向”。

他还补充称，“我们在本周取得了良好的进展。我们将在今天召开联合委员会会议，并将在暂停几天之后继续谈判”，但他并没有确定日期。

会谈与推迟

3名外交官员16日表示，参与签署2015年伊朗核协议的其余各方，将于格林威治标准时间17日13时举行会议，以推迟有关“挽救”这项协议的谈判。

其中一名外交官员表示，这场会谈定于12月27日恢复，而另一位外交官员则将恢复会谈的时间框架设定在圣诞节和元旦之间。

根据这项协议，伊朗以限制其核计划来换取美国、欧盟和联合国解除针对它的经济制裁。

美国前总统唐纳德·特朗普于2018年宣布美国单方面退出该协议，并重新对伊朗实施制裁，从而促使德黑兰自2019年开始“违反”核协议中的限制措施。

在相关的背景下，伊朗在维也纳的谈判代表团顾问穆罕默德·马兰迪（Seyyed Mohammad Marandi）在此前通过半岛电视台发布的公报中表示，美国和欧洲的立场发生了“积极的转变”，而这可能有助于维也纳谈判进程的发展。

他还补充称，“我认为我们在过去几天内看到美国和欧洲的立场发生了变化，这是一件积极的事情，而伊朗人从一开始就表示他们想要向前迈进。”

马兰迪还认为，伊朗不会接受美国和欧洲对其施加的各种制裁，他还补充称，如果美国人和欧洲人都有取得进展的意愿，那么“我认为未来的事情会发展得很快，但是现在就预测会发生什么还为时过早。”

在关于这些事态进展的解读中，中东研究中心主任、奥巴马时期关于不扩散大规模杀伤性武器的白宫协调员加里·西摩尔，此前曾在马萨诸塞州与半岛电视台记者的通话中表示，他认为关于伊朗核问题的谈判仍处于早期阶段，“并且还需要进行多轮谈判”。

来源 : 半岛电视台＋通讯社