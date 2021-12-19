俄外交部期待第八轮伊核协议恢复履约谈判能尽快达成协议

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社消息，俄罗斯外交部在第七轮伊核协议恢复履约谈判结束后发表声明称，莫斯科期待第八轮谈判能在短时间内达成协议。

声明称：“12月17日，《联合全面行动计划》联合委员会结束第七轮伊核协议恢复履约谈判。此轮谈判达成重要进展，能让接下来的工作进入新阶段。各方代表团将在各自首都举行额外磋商。”

俄外交部指出，第八轮谈判或于近期展开。俄外交部强调：“各方表示愿继续努力，争取第八轮谈判能在短时间内达成协议。”

俄外交部补充称，虽然目前还存在不少复杂的政治问题，但谈判各方都确认致力于尽快回到最初的协议。

第七轮伊核协议恢复履约谈判11月29日在维也纳启动。解除美国对伊朗制裁是谈判主题。伊朗副外长巴盖里12月3日称谈判各方代表将回各自首都磋商，讨论俄方提出的协议草案。谈判随后于12月9日恢复。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成旨在解决伊朗核问题的《联合全面行动计划》（即伊核协议）。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议并分阶段全面恢复对伊朗制裁，包括针对与伊朗开展业务的国家的次级制裁。一年后，伊朗要求伊核协议其他缔约方履行协议义务，否则将分阶段削减履行伊核协议规定的义务。伊朗已先后停止履行有关核研究、离心机和浓缩铀丰度方面的义务，但称所这些措施均是可逆的。