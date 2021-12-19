人民日报："波斯之魅"揭细密画神秘面纱 诸多珍品亮相上海

伊朗国家通讯社（IRNA）：据人民日报消息，细密画，即用特别细的画笔绘制的画作，传说起源于公元3世纪中叶。细密画最早以插画的形式出现在经典的抄本中，后来也被用在徽章、盒子、镜框等物件以及宝石、象牙等首饰上作为装饰图案。

本次展览由上海艺术品博物馆和伊朗博海艺术收藏公司联袂主办。展览汇集了伊朗马利克国家博物馆、伊朗四十柱皇宫、伊朗礼萨·阿巴斯细密画博物馆和伊朗伊斯法罕现代艺术馆的诸多珍品。许多展品首次走出伊朗亮相，为世人揭开了作为世界非物质文化遗产的波斯细密画的神秘面纱。

本次展览分为四部分。“皇朝掠影”板块展示以皇室生活为主题的精美细密画作品，包括《“野驴”巴赫拉姆五世在捕猎中（1141-1217）》《恺加王朝王子阿利库利·米尔扎和他的随从》等。作为世界上第一个跨越亚、非、欧的帝国，波斯在历史上建立过多个王朝，其文明影响广泛、兼收并蓄。在中世纪的欧洲上流社会和波斯伊斯兰教哈里发宫廷中，细密画被视为珍品而互相赠送、收藏和玩赏。

“王书传说”板块展出《列王纪之鲁斯塔姆与苏赫拉布战役》。鲁斯塔姆与苏赫拉布的故事节选自波斯史诗《列王纪》，讲述了一个保卫祖国、抵御外敌的波斯英雄的故事。《列王纪》又称“王书”，该书与哈菲兹的抒情诗集、萨迪全集、毛拉维叙事哲理诗集是波斯文学的四大支柱。细密画艺术最早是插画艺术，《列王纪》等一系列家喻户晓的波斯文学作品将波斯细密画推向创作的高潮。

波斯细密画的内容与波斯的民俗文化有着紧密联系，往往描绘了民间最真挚、动人的故事。展出的《恋人》中，画中的焦点是一对情侣，装饰背景被金色的树叶遮住。女子在恋人的手臂上留下了爱情的“烧伤痕迹”，在萨法维王朝时期，这是情人之间真诚和忠诚的标志。《恋人》是阿夫扎尔·侯赛尼的代表性作品。阿夫扎尔·侯赛尼是萨法维时期（1501－1735）著名细密画艺术家，师从细密画大师礼萨·阿巴斯。《阅读的青年》由礼萨·阿巴斯所作。礼萨·阿巴斯是萨法维王朝后期伊斯法罕学派的重要波斯细密画艺术家，被认为是波斯细密画的最后一位大师，其创作的以年轻人为主要主题的壁画或单幅画尤为著名。

波斯是世界著名的文化古国之一，素有“诗国”之称。展出的《察合台（古维吾尔文）颂酒诗》制作于16世纪。细密画作品中常见的诗歌多来源于波斯八大著名诗人，分别是：哈菲兹（代表作《哈菲兹抒情诗集》）、鲁米（代表作《玛斯纳斯》）、萨迪（代表作《蔷薇园》和《果园》）、鲁达基（代表作《鲁达基全集》）、奥玛·海亚姆（代表作《鲁拜集》）、菲尔多西（代表作《列王纪》）、内扎米（代表作《蕾丽和马杰农》）、贾米（代表作《春园》）。(来源：解放日报)