伊朗外长出席在伊斯兰堡举行的伊斯兰合作组织外长会

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）在峰会前接受记者采访时强调，伊朗认为解决阿富汗的唯一出路是在该国建立一个全面而包容性的政府。

12月19日，伊斯兰合作组织在巴基斯坦伊斯兰堡就设立基金，通过伊斯兰开发银行为阿富汗提供人道主义援助这一基本点达成一致。

中国，俄罗斯、伊朗等也派遣特使参加。通过伊斯兰开发银行管理的该基金将为各国捐款提供途径，无需直接与阿富汗塔利班统治者们打交道。伊斯兰合作组织的主席侯赛因·易卜拉欣·塔哈感谢活动的组织方，称这将为阿富汗人带来“新的希望”。

伊斯兰合作组织在会后发布的一项决议中呼吁国际社会向伊斯兰开发银行管理的“人道主义基金”捐款，该基金将“在2022年第一季度”投入运营，但目前还没有公布金额。

本周日的峰会上，除了20位外交部长和10位副外长，参会的还有联合国人道主义事务副秘书长和伊斯兰开发银行行长，后者提出了几项具体的金融领域建议。

巴基斯坦外长库雷希表示，伊斯兰合作组织同意任命一名阿富汗问题特别代表。参会者们还强调了阿富汗重开银行设施的必要性，这些设施自8月15日塔利班接管以来基本已关闭。目前塔利班将阿富汗银行的提款限制为每月200美元。