中国：当前，伊核局势处在关键十字路口

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网发表的消息，在12月20日中国外交部例行记者会上，记者提问：17日，第七轮伊核协议恢复履约谈判结束。美国总统国家安全事务助理沙利文称，谈判进展不顺。美方尚未找到重返伊核协议的途径。美与欧洲伙伴团结一致，加大与中俄协调立场。英法德发表声明称，谈判取得部分技术性进展，但仅接近今年6月谈判成果。三方对伊方暂停谈判感到失望，呼吁加快谈判节奏。中方对此有何评论?

赵立坚：在各方共同努力下，伊核全面协议恢复履约第七轮谈判取得积极进展，各方同意在以往谈判基础上推进谈判，就制裁解除相关问题深入交换意见，并就核领域问题形成了新的文件草案。各方并决定今年底前举行下一轮谈判。

当前，伊核局势处在关键十字路口。中方肯定各方在本轮谈判中展现的严肃认真态度，欢迎伊方与国际原子能机构就核设施监控达成共识。我们希望各方坚持对话协商的正确方向，努力维护谈判进程，聚焦未决问题，并营造必要的谈判氛围，共同推动谈判早日取得成果。作为当前伊核危机的始作俑者，美方理应纠正错误的对伊政策，解除对伊所有相关制裁及对第三方的“长臂管辖”，伊方则在此基础上恢复全面履约。

中方始终建设性参与伊核谈判，与美、伊及其他各方保持密切沟通协调，并为推进谈判作出了积极努力。中方将坚定不移维护伊核问题的政治外交解决进程，继续建设性参与后续谈判，与各方一道推动谈判尽早取得成效，同时坚定地维护自身合法权益。