伊核协议相关方新一轮谈判拟明年1月启动

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh) 在例行记者会上表示，经商议，伊核协议相关方新一轮谈判将于明年1月在奥地利首都维也纳恢复举行，届时将由欧盟对外行动署副秘书长莫拉宣布具体日期。

就日前结束的第七轮谈判，哈提卜扎德表示，近期的谈判中，各方讨论出两份文件草案，伊方的意见被纳入其中，这些草案将成为下一轮谈判的基础。

哈提卜扎德还说，美国并没有向协议相关方提出任何具体建议或文本，这让人怀疑美国的真实意图。

本月17号，伊朗核问题全面协议相关方在维也纳结束第七轮美伊恢复履约谈判。

早些伊朗外长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）表示，维也纳谈判正朝着“良好”轨道前进。他还表示，伊朗希望欧洲人能在维也纳采取“合理”的行动，与此同时，多名外交官员证实，伊朗核协议的各方在17日举行的会议上决定推迟会谈。

阿米尔-阿卜杜拉希安在与中国外交部长王毅通电话时发表了上述评论，这位伊朗外交部长赞扬了中国在支持谈判的过程中所发挥的作用，并强调德黑兰正“真诚地”参与谈判，并且已经提交了倡议，以期在维也纳达成协议。

另一方面，伊朗首席核谈判代表、副外长阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）表示，维也纳会谈将在暂停几天后恢复。

巴格里-卡尼在其推文中补充称，会谈取得了“良好”的进展，而且联合委员会将在17日召开会议。

这已经是伊朗和美国之间的第7轮间接会谈，旨在让双方完全遵守伊核协议。

伊朗首席谈判代表还在其推文中指出，他在昨天（16日）会见了欧盟政治主管恩里克·莫拉及其他代表，以“评估局势并讨论前进的方向”。

他还补充称，“我们在本周取得了良好的进展。我们将在今天召开联合委员会会议，并将在暂停几天之后继续谈判”，但他并没有确定日期。