伊朗与邻国非石油贸易8个月内达330亿美元

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗海关总署发言人宣布，伊朗前8个月（2021年3月21日至11月21日）与其邻国的非石油贸易额为330亿美元，同比增长45%，占该国非石油贸易总额的52%，主要出口目的地是中国、伊拉克、土耳其、阿联酋和阿富汗。

不仅于此，据伊朗金融论坛报在10月30日援引伊朗海关总署（IRICA）最新公布的数据显示，伊朗运往上海合作组织国家的货物价值超过95.58亿美元，在截止9月底的六个月中，伊朗对该组织成员国的出口额增长了61%，总计超过2280万吨，伊朗预计其与上合组织的贸易将显着增加。伊朗多年来一直是该组织的观察成员国，旨在扩大与中国等主要成员的贸易关系，同时寻求加强与俄罗斯和中亚地区内陆国家的关系。

报告数据显示，从伊朗出口的主要商品和产品包括液化天然气、甲醇、聚乙烯、钢铁产品、石化产品和汽油，其中，中国是伊朗商品和产品的最大客户，采购额为65亿美元，其次是伊拉克和土耳其，数据显示，2021年第二季度，伊朗对东南亚国家联盟的出口增长了48%至11亿美元。

另据该伊媒在10月26日援引伊朗贸易促进组织 (TPO)的最新声明称，伊朗和叙利亚将于11月底签署自由贸易协定，同时伊朗还将接下去与巴基斯坦、印尼和委内瑞拉加强贸易合作和相关优惠协定的落实。

该声明是伊朗打算扩大其非原油出口以抵消近年来主要因美国经济制裁而遭受的原油销售损失的最新进展，伊朗计划更多地依赖出口收入，重点放在邻国和盟国的经济合作。

据路透社在一周前称，伊朗和委内瑞拉在美国金融制裁的限制下，也达成了石油互换协议，将委内瑞拉的重质原油换成伊朗的凝析油，首批210万桶伊朗凝析油已运抵委内瑞拉。

据伊朗海关在10月23日最新公布的数据，9月份出口总额为41.45 亿美元，较上月增长了25%，与去年同期相比更是增长了56%，截至10月初的六个月内，该国的出口额增长了61%，出口总值已达到 218 亿美元，从伊朗出口的主要商品和产品包括液化天然气、甲醇、聚乙烯、钢铁产品、石化产品和汽油。