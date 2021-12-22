李迪、曹文轩、薛涛作品走进伊朗读者俱乐部

伊朗国家通讯社（IRNA）：据光明日报消息，当地时间12月10日晚，伊朗中国文学读者俱乐部举办首场活动，以直播形式发布和分享了一批波斯语版中国文学图书，包括李迪的《野蜂出没的山谷》、曹文轩的《草房子》、薛涛的《小城池》和《围墙里的小柯》等。

伊朗作家马索德·伯波（Masoud Borbor）担任活动主持人。出席活动的嘉宾包括中国文学图书译者艾布拉西姆·阿梅尔·迈赫拉比（Ebrahim Amel Mehrabi）、坎比兹·马努切里安（Kambiz Manuchehrian）。中国作家薛涛应邀给读者提供了视频留言。

在活动上，艾布拉西姆表示，其组织的翻译团队正专注于将中国文学作品介绍给伊朗文学界和读者，目前已经取得了良好进展。团队正在翻译的作品，涵盖了文学、科学、社会学、少儿图书、本次活动关注的青少年小说，正是中国文学中具有代表性的作品，这些书名本身就具有很好的文学价值。

他特别提到，曹文轩《草房子》的故事中透露出发自肺腑的真诚，让人想起伊朗伟大作家侯尚·莫拉迪·克曼尼的风格；薛涛的《小城池》体现了现代都市主义的病态和对传统空间的破坏；《围墙里的小柯》书写了作者对现代性和科技发展的独特看法；已故中国作家李迪的《野蜂出没的山谷》则把人性在善与恶之间的较量刻画得入木三分。

随后，《小城池》一书的译者马努切里安先生分享了他的翻译感受。他说道：“作者以有趣的方式提出历史和文化事件，能以公平的方式来对待发生争论的双方。我们还能在书中看到作者对大自然有独特看法，或者说，大自然正是故事里一个独特的角色。起初，当我听到中国这个词时，我的脑海中浮现出的是经济和技术，我并没有过多考虑文学。现在我体会到中国文学的优美和深刻。”主持人和嘉宾表示，希望未来有更多伊朗作品有机会在中国出版，实现更深度的文学对话和交流。

活动直播的同时，在多个账号同时转播，不少读者在留言区表达了对中国文学的喜爱，并期待读到更多译作。