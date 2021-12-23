中国驻伊朗大使在伊通社发表署名文章《“民主峰会”终成破坏国际秩序的伪民主闹剧》

伊朗国家通讯社（IRNA）：2021年12月22日，驻伊朗大使常华在伊朗国家通讯社发表署名文章《“民主峰会”终成破坏国际秩序的伪民主闹剧》。全文如下：

不久前，美国举办的所谓“领导人民主峰会”惨淡收场，以“民主典范”自居的美国却正面临着国内疫情失控、经济失速、政策失灵、民主失范、治理失序，遭到世界各国秉持公正立场的各界人士强烈批评，以及包括伊朗在内的全球主流媒体的冷嘲热讽。

美国打着民主旗号召开“峰会”，却根据自身喜好和亲疏远近制定参会名单，实质上就是以意识形态划线，把民主工具化、武器化，煽动分裂国际对抗，转移国内危机矛盾，根本目的是为了维护美国霸权地位。美方荒唐行径完全是逆历史潮流而动，严重破坏了以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，必然遭到国际社会普遍反对。

正如伊朗外交部发言人哈蒂布扎德所说，美国没有资格举办“民主峰会”，干涉他国内政、发动政变、阴谋和暗杀，是有美国制造永久印记的行业；每当美国想干涉一个国家时，美国就以民主、人权等名义进行干涉。伊朗司法机构国际事务副总监兼人权委员会负责人加里布阿巴迪也曾表示，美国并不遵守人权原则，为了达到自己的政治目的，坚持实行针对伊朗“极限施压”这一失败政策并滥用制裁措施，这危及到伊朗的国家安全，并让很多伊朗病人无法买到药品和医疗设备。伊朗官员和各界人士的这些言论点破了美国“民主”“人权”的虚伪本质。

民主不是一种定制的产品，全世界都一个模式、一个规格。民主不是西方国家的专利，更不能由西方国家来定义。各国民主道路应由本国人民自主选择。中国的民主是人民民主，人民当家作主是中国民主的本质和核心。中国的全过程人民民主，实现了过程民主和成果民主、程序民主和实质民主、直接民主和间接民主、人民民主和国家意志相统一，使国家政治生活和社会生活各环节、各方面都体现人民意愿、听到人民声音。

民主不是装饰品，不是用来做摆设的，而是要用来解决人民需要解决的问题的。中国所有重大立法决策都依照程序、经过民主酝酿、并通过科学、民主决策产生。正是因为中国坚持了人民民主，中国人民才能释放出令人惊叹的创造力和生产力，在拥有14亿人口的超大规模国家创造了经济快速增长和社会长期稳定两大奇迹，中国人民对中国政府的满意度和支持率连年高达95％以上。

当前，新冠肺炎疫情全球大流行和世界百年未有之大变局相互叠加影响，各国相互联系和依存日益加深，国际社会比以往任何时候都更需要在以联合国宪章为代表的国际关系准则基础上加强团结与合作。中方愿同包括伊朗在内的世界各国一道，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，积极推动国际关系民主化，要团结不要分裂，要对话不要对抗，要民主不要霸权，坚决抵制和反对各种伪民主、反民主和打着民主幌子进行政治操弄的行径，为推动构建人类命运共同体而不懈努力。