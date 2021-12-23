伊朗和阿塞拜疆拟与土耳其和俄罗斯建立“四国”模式

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）在与阿塞拜疆外交部长杰伊洪•巴伊拉莫夫在巴库举行会谈后举行的新闻发布会上表示，伊朗和阿塞拜疆计划建立有俄罗斯和土耳其参与的“四国”模式。

阿米尔-阿卜杜拉希安说：“伊朗和阿塞拜疆总统在阿什哈巴德举行会晤时商定建立‘四国’模式，包括俄罗斯、伊朗、土耳其和阿塞拜疆。地区国家可以自己解决自己的问题，没必要有第三国的干预。”

他指出，地区国家有解决自己问题的意志。