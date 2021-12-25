伊朗副总统：伊核活动是在IAEA的协议、条例和决议框架内进行的

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗副总统兼伊朗原子能组织主席穆罕默德·伊斯拉米（Mohammad Islami）在接受俄罗斯卫星通讯社采访时表示，伊朗核设施处于安全状态，当局已采取预防网络攻击的措施。

伊斯拉米称：“不管哪个国家都很重视确保核电站安全。我国的所有系统都处于安全状态，我们采取了相关措施，所有薄弱地方都受到监控。”

他表示，伊朗已经可以自主生产核燃料，期待能在布什尔核电站使用国产核燃料。

伊斯拉米称：“伊朗已经可以自主生产核燃料。我们已与俄罗斯国家原子能集团举行过谈判，希望在双方协作的框架下、在双方将要签署的计划和合同的基础上，我们将能够在布什尔核电站的反应堆使用伊朗核燃料。”

伊朗副总统兼原子能组织主席指出，即使维也纳会谈各方不会达成协议，美国不解除制裁，伊朗政府也准备让浓缩铀丰度超过60%。

他在回答如果维也纳会谈各方不会达成协议，而华盛顿不会重返《联合全面行动计划》，并且不解除对德黑兰的制裁，伊朗政府是否会让浓缩铀丰度超过60%的问题时称，“不会”。

他补充称，“我们在铀浓缩方面的所有目标都是满足我们的工业、生产需求，以及我们消费者对我国和人民今天需要的那些商品的需求。我们所有的核活动都是在国际原子能机构的协议、条例和决议框架内进行的”。