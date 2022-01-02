苏莱曼尼烈士：一名伟大且光荣的战士

伊朗国家通讯社（IRNA）：正是在2011年的头几天，战争的火焰在叙利亚的一些城市逐渐上升，叙利亚是一个位于地中海东岸的西亚国家。在那些日子里，一个恐怖组织找到了一块地准备向无辜的民众进行无情地袭击制造浩劫。ISIS——伊拉克和叙利亚的伊斯兰国——是恶毒和邪恶的根源，把叙利亚和伊拉克两个国家搅成了坟场，目的就是在伊斯兰世界制造不和。计划统治这两个国家之后，梦想在该地区实施更恶毒的计划，但是这个基于恐怖和谋杀的势力不久后便跌入了噩梦。

“随着解放阿布凯马勒（Abu Kamal）行动的结束，ISIS控制的最后一个据点失守，丢弃美国犹太复国主义组织的旗帜挂起了叙利亚的旗帜。之后这个谦虚的人宣布：这个邪恶且恶毒的统治势力已结束。”七年后的2017年11月21日卡西姆·苏莱曼尼将军给伊斯兰革命领袖哈梅内伊正式的陈述了上述事宜，宣布ISIS统治的结束。作为一名指挥官，七年来他的勇气对任何人来说都不是秘密，甚至数次受到敌人的敬佩。作为一名军人，世界就是他的国家，因为在他脑海中有一个崇高的理想——结束全世界的压迫。

他的童年非常艰难，父亲是一名劳工，经济上并不富裕。从生命的开始，就尝遍了在生活的苦难。5岁时就去放羊，每年穿着破旧的衣服和二手鞋。就像他自己说的，穿着放羊时衣服什么都不怕。在他的回忆录中，那段日子被这样描述:“我经常去野生杏树林，而从未担心在冬天等待猎杀羊群的野狼。”但在走来走去时，露出来的脚趾头会因碰到路上一些坚硬的东西蹭破流血。

15岁时，为了帮父亲偿还债务他去城里打工。这里他第一次看到汽车，城市生活富有魅力，可他深感孤独，但又必须要坚强。他想无论如何都得找份工作，可他瘦小的身板使店主只愿雇他当学徒。他说:“我敲遍了每家咖啡馆、餐馆以及车间的大门，问：‘你们需要工人吗?’当他们看到我瘦小的身板时拒绝了。”但是他没有放弃，他的坚持和毅力最终得到了回报，最后在一个建筑工地做一名搬运砖块的工人。艰难且累人的这份工作使他的手在工作时经常受伤，可每周领到工资时喜悦减缓了身体的所有疲劳和疼痛。他说:“1块钱买袋小饼干，2块钱买4根香蕉。非常喜欢吃这些，它们使我的疲劳瞬间消失，那是我第一次吃香蕉。”6个月后，他终于把家里需要的钱寄到了村里，之后继续从事其他工作。

10多岁时他积极参加的一些活动中武术和祖卡哈尼(伊朗的一项传统体育运动)对他产生了重大影响。正如他所说:“体育运动对我的宗教品行产生了很大的影响。我之所以没有被卷入不道德的活动，最重要的原因之一就是尽管我当时很年轻，可我选择了参加体育运动，尤其是那些具备传统道德、宗教基础和原则的体育运动。”他所付出的努力和经历的社会活动使他在21岁时成为一名职业运动员，拥有敏捷和矫健的身体。

在他青年时期，恰逢伊朗国内举行各种反对国王政权的活动。在那些日子里，在朋友们的相互引荐下，他与伊玛目霍梅尼相识并逐渐熟悉。交往中他获得的知识和认知使他的思想变得逐渐开明，也使他格外欣赏伊玛目霍梅尼的人格。之后，凭借自身具备的勇气走上了革命的道路。虽然他有时被当局政府诱捕并殴打，但他说，“由于极度的疼痛，三天动不了身，可总感觉体内有一股新的力量在支撑。严刑拷打和折磨的恐惧消失了，因为我告诉自己该发生的事情已经发生了。”

伊斯兰革命胜利后，1979年2月在克尔曼他成了伊斯兰革命卫队的优秀成员。两年后两伊战争爆发，他开始接受军事训练。后来，他被任命为克尔曼师的指挥官，在许多行动的成功执行中发挥了重要作用。作为一名指挥官，他对待下属态度和行为并不是基于上下级关系。他爱他们，并与他们建立亲密的朋友关系。他的一名亲兵这样描述他的指挥方式:“哈吉·卡西姆作为一名指挥官，他总是行走在部队的前面，士兵们觉得指挥官就像一面盾牌，时刻保障他们的安全。”这样使士兵们相信自己，有勇气变得勇敢。这使得他们能够排除一切的障碍。当一个指挥官穿着和部下一样的制服，吃着和部下一样的食物，他就赢得了战士们的信任。”他是《古兰经》经文的真实体现，“…对不信仰者严厉，对他们自己仁慈。”[古兰经，48:29]对待敌人他是残酷的，对待战友却非常仁慈。

他与家人的关系也保持着同样的态度。他的许多行为并没有使他对家庭漠不关心或者冷漠。他的哥哥这样描述:“我的弟弟很爱他的孩子们，常教导他们要敬爱先知的家人。他是一个对问题和事态发展非常敏感的人，以至于孩子们从小学到大学毕业的学习期间，他每年至少两次去学校看望孩子们，了解孩子们的教育状况。此外，他总是试图取悦父母，因为他始终相信，如果父母对孩子满意，那么真主也会满意。他时常劝解孩子们和亲戚尊重他们的父母。”

两伊战争结束后，2000年犹太复国主义的军队从黎巴嫩撤出后给该地区的抵抗力量带来了新的动力。黎巴嫩真主党在赛义德·哈桑·纳斯鲁拉的领导下与伊马德·穆格尼耶的指挥下成立，且日益加强。这就是以色列想要彻底摧毁真主党的原因。因此，犹太复国主义政权在2006年7月对黎巴嫩进行了大面积的袭击。正是在这个时候，卡西姆·索莱马尼将军不惧被围困的风险前往黎巴嫩。当他在战场上时，他与指挥官和部队分享了必要的信息。对于33天的战争，赛义德·哈桑·纳斯鲁拉表示:“在战争开始的几天里，卡西姆将军在黎巴嫩的存在是至关重要的。他本可以决定不来黎巴嫩，留在德黑兰观看这里的新闻，他甚至还可以去大马士革，从一个更近的地方(比德黑兰)观看这里的新闻。在那些日子里，大马士革没有受到犹太复国主义军队的袭击，但哈吉·卡西姆坚持要来黎巴嫩。”

他还讲述了苏莱曼尼将军为解放巴勒斯坦所做的努力，“索莱马尼将军为抵抗组织争取了必要的支持，以便他们能够站起来反抗侵略者和犹太复国主义。他和伊朗伊斯兰革命卫队没有承认任何援助巴勒斯坦和抵抗组织的红线。”

5年后，当ISIS的恶毒现象在叙利亚出现时，他被任命为伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅的指挥官，他用自己敏锐的军事智慧才能阻止了ISIS的发展。在一名指挥官去世后第40天哀悼会上他宣布了3个月消灭ISIS消息。当时，没有人想到59天后，他指挥的军队会在阿布凯马勒（Abu Kamal）攻占了ISIS的最后一个据点，宣布彻底结束ISIS在伊拉克和叙利亚的统治势力。ISIS统治势力是在美国等国的财政支持下建立起来的，尽管这些国家一直很执着地努力帮助ISIS存活，但由于真主的恩典和坚定的抵抗力量，使这个恐怖组织被彻底摧毁了。

2020年1月3日周五的凌晨，当苏莱马尼将军进入伊拉克在当地人民动员组织领导人阿布·马赫迪·穆罕迪斯和其他战友的陪同下驱车前行时，这名伟大、光荣的伊斯兰世界的英雄在巴格达机场附近被美国总统唐纳德·特朗普直接下令的一架无人机袭击遇难。经过多年真诚、勇敢的与世界上最邪恶的势力作斗争，多年殉道的崇高愿望，如愿以偿。他的鲜血被世界上最邪恶的势力所玷污。他是一个无论在何时何地只想着能更多地承担责任的人，无论身处激战中，还是洪灾中帮助受灾的人们，或是游走在山谷中，或放牧羊群……。