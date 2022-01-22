伊中俄三国海上联合演习落幕

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国解放军消息，当地时间1月20日下午16时，海军乌鲁木齐舰、太湖舰在圆满完成中伊（朗）俄（罗斯）海上联合演习任务后，驶离伊朗恰赫巴哈尔海域，继续执行后续任务。

中伊俄海上联合演习于1月18日至20日在阿曼湾海域举行，这是中伊俄三方继2019年首次海上联演之后的再度合作。本次联演中，三方海军以舰艇编队联合维护航运及海上经济活动安全为课题，主要演练编队运动、舰炮射击、通信操演、反海盗演习等科目。

当地时间1月18日上午9时许，海军乌鲁木齐舰、太湖舰携1架舰载直升机、40名特战队员抵达伊朗恰赫巴哈尔湾预定海域，与伊俄海军完成兵力集结。

此次演习，中方参演兵力包括导弹驱逐舰乌鲁木齐舰、综合补给舰太湖舰，伊方则派出包括“德纳”号护卫舰、“纳赫迪”号护卫舰、“沙希德·纳泽里”号双体船在内的各型舰船10艘，俄方参演兵力为“瓦良格”号导弹巡洋舰、“特里布茨海军上将”号大型反潜舰、“鲍里斯·布托玛”号油船，三方还派出了直升机、无人机及特战分队、潜水分队等兵力参加演习。

19日清晨，参演兵力陆续奔赴演习海域，中伊俄联演正式转入海上实兵演练阶段。航渡途中，伊方“德纳”号护卫舰、俄方“瓦良格”号导弹巡洋舰、中方乌鲁木齐舰等舰艇组成单纵队进行机动。

“方位xxx，距离xxx，发现水面可疑目标高速接近！”“战斗警报！”刚刚抵达演习海域，急促的战斗警报骤然拉响，编队立刻进行队形变换，中方舰艇高速机动占领有利阵位。乌鲁木齐舰作战室内，各战位号手屏气凝神，综合运用雷达、光电设备，牢牢锁定目标。

经判别，其性质为“来袭武装目标！”“开火！”乌鲁木齐舰特战队员果断进行拦阻射击，俄“特里布茨海军上将”号大型反潜舰紧接出击，太湖舰也在同一时间开火，舰炮喷射的火龙呼啸而出，隆隆炮声响彻海空。“目标摧毁！”中国海军官兵过硬的专业素养赢得了伊俄海军的高度赞赏。

“位编队前方xx海里，商船‘卡尔卡斯’号遭不明武装分子劫持！”次日上午7时，战斗警报陡然响起，武力营救被劫商船演练正式开始。

“一级反恐反海盗部署！”乌鲁木齐舰、太湖舰官兵迅速按部署就位，太湖舰旋即吊放小艇，搭载特战队员前出营救。参演兵力分两个突击分队抵达模拟被劫商船，展开小艇攀爬、舱室搜索、解救人质等演练。期间，三国海军空中、水面兵力相互支援掩护，特战队员密切协同配合，成功解救了“被劫商船”。

在持续3天的联合演习中，三国海军舰艇连续开展编队运动、灯光信号通信、夜间航渡等科目演练。20日下午14时，海上阅舰式隆重举行，中伊俄海军官兵军容严整，精神抖擞，在甲板上分区列队，挥手告别，随后三方海军举行分航仪式，联演至此结束。

此次海上联合军事演习，深化了中伊俄三国海军之间的交流合作，展示了三方共同维护世界和平与海上安全、积极构建“海洋命运共同体”的良好意愿和能力。