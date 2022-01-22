伊朗母亲节暨妇女节是伊斯兰先知穆罕默德之女法图麦（伊玛目阿里之妻，伊玛目哈桑和侯赛因及宰乃布之母）的生日。伊朗通过纪念法图麦日是学习法图麦具备的穆斯林女性优秀的美德，因为法图麦是以贞洁、端庄、贤惠、通情达为美誉的优秀女子。通过这一天，号召所有人孝顺母亲和尊重女性。

伊朗妇女节又称母亲节，是纪念先知穆罕默德之女（伊玛目阿里之妻）发图麦日。每年伊历六月，今年的伊朗妇女节恰逢在前几天举行。在中国回族穆斯林中也有纪念法图麦日习俗，又称姑太节或妇女节或妈妈会等。

法图麦是伊斯兰四大贤女之一，以贞洁、端庄、贤惠、通情达理为美誉，她和伊玛目阿里的幸福婚姻又称为世人羡慕的楷模。

关于法图麦的佳话有许多，其中最著名的一个是她和伊玛目阿里结婚，阿里穷，没有钱，用身上的盔甲作为聘礼送给法图麦。

另外据传，婚后， 法图麦常常连续几天挨饿。有一天，她的丈夫阿里发现她脸色苍白，就问：“法图麦啊，你怎么了？”她说：“三天来我们家里找不到任何食物。”他问：“你怎么不告诉我呢？”她说：”我父亲，真主的使者，在我结婚那晚告诉我，法图麦啊，如果阿里给你带回吃的你就吃，如果他没有，那么不要找他要。

每逢伊朗宗教纪念日或节日之际，伊朗民间会组织向社会派发免费盛宴等活动。