伊朗总统：上合组织及其他区域组织应发挥更积极的作用

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社消息，伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）认为，上海合作组织和其他区域组织应更积极地开展工作。

阿亚图拉·莱希在接受俄罗斯RT电视台采访时称：“我认为，上合组织可与亚洲国家建立良好的关系，在经济、安全、文化领域的合作将有利于欧亚地区。但在我看来，上合组织和欧亚经济联盟应加强自己的工作。区域组织可以创造区域合作的条件。”

他补充道，这样可以防止域外国家渗透到该地区。

谈到德黑兰在中东的政策时，莱希指出，伊朗主要目标是确保该地区的安全与和平，保护其免受动荡。

伊朗总统说：“我们拟与高加索和中亚国家合作，以确保该地区的和平与安宁。”

阿亚图拉·莱希还指出，伊朗正在与那些希望与本国在互利和相互尊重的基础上发展关系的国家开展合作。他补充道，德黑兰希望与中国和俄罗斯保持牢固的关系。

易卜拉欣·莱希于1月19日抵达莫斯科进行访问。他与俄罗斯总统普京进行了会谈。

2021年，上海合作组织成员国元首理事会第二十一次会议与会者于9月17日在杜尚别签署文件，启动了伊朗加入该组织的进程。