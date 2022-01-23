亚洲杯：伊朗女足VS中国女足！

伊朗国家通讯社（IRNA）：北京时间1月23日18点，中国女足将在女足亚洲杯小组赛第2轮迎战伊朗女足。在首轮比赛中，中国女足4-0大胜，而伊朗女足则0-0战平了印度女足。

目前中国女足世界排名第19位，亚洲第5位；而伊朗女足则排名第70位，亚洲排名则为14位。

本次亚洲杯预选赛，伊朗女足先后击败孟加拉国和约旦，历史上首次入围亚洲杯决赛圈。

据中国体育媒体报道，中国女足主帅水庆霞或许会采用大轮换，从而达到利用实战进一步考察球员的目的。首轮比赛打满全场的核心王霜，有望得到轮休。

门将位置，首轮比赛没有受到太多考验的徐欢，将会继续登场找状态。后卫线上，由于中卫位置缺人，老将李佳悦有望继续首发，而她的搭档将有可能由王晓雪换为首轮没有登场的马君。左右两个边卫，右后卫姚伟将继续披挂上阵。主力左后卫娄佳慧由于上场比赛吃到黄牌，出于保护性质，李梦雯有望顶替其首发。

中场方面，首轮比赛没有获得出场机会的姚凌薇、肖裕仪大概率联袂首发。而首轮只在比赛最后时刻短暂登场的唐佳丽和吴澄舒，也有望在本届亚洲杯迎来首次首发机会找状态。唐佳丽将有望取代王霜，成为本场中国女足进攻组织核心。

锋线位置，上届亚洲杯金靴李影，本场大概率将顶替队长王珊珊出战。而锋线另外一位首发人选，则是老将张睿。这位33岁的射手，首轮比赛没有获得出场机会，体能方面没有任何问题。