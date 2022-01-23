伊朗国脚免签赴勒沃库森 曾获俄超金靴

伊朗国家通讯社（IRNA）：当地时间本周六，德甲劲旅勒沃库森官方宣布，将会在今年7月1日以自由转会的方式引进伊朗国脚前锋阿兹蒙。

27岁的阿兹蒙，将与勒沃库森签约到2027年6月30日。在阿兹蒙的职业生涯中，这是他第一次到五大联赛效力。

在离开伊朗联赛之后，阿兹蒙就一直效力于俄超，他曾在喀山红宝石、罗斯托夫效力过。在18/19赛季中途，阿兹蒙转投圣彼得堡泽尼特。

迄今为止，阿兹蒙为泽尼特出场104次打进62球，他随队赢得了俄超3冠、俄罗斯杯1冠和俄罗斯超级杯2冠。在19/20赛季中，阿兹蒙以17球拿到了俄超金靴。在20/21赛季中，阿兹蒙更是被评选为俄超最佳球员。

在伊朗国家队中，阿兹蒙迄今为止出场60次，并且打进了39球。在2019年亚洲杯上，阿兹蒙曾攻破过中国国足的球门，并帮助伊朗队3-0大胜中国国足。

阿兹蒙与泽尼特的合同只剩下半年，他最终拒绝冬季转会，而是选择在今夏以自由转会的方式加盟勒沃库森。“勒沃库森如今的阵容已经很强大了。”

阿兹蒙在接受俱乐部官方采访时说道，“勒沃库森追了我很久，我也对非常喜欢球队的风格。我们很快就会在德甲中见面啦，我现在真的非常非常兴奋。”