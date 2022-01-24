斯诺克新王诞生！伊朗1哥进账5.5万，零封世界第8，排名狂升19位

伊朗国家通讯社（IRNA）：据体育媒体消息，90后名将在单局限时赛摧枯拉朽般轰出7连胜，变身新王打破排名赛冠军荒，进账5.5万英镑名利双收，决赛零封世界第8马克-威廉姆斯，世界排名狂升19位！

早在2011年，年仅17岁的瓦法伊就拿到斯诺克世界业余锦标赛冠军，一战成名。伊朗名将随后多次入围排名赛4强，击败过特鲁姆普、奥沙利文等顶尖高手，却始终无法晋级决赛。转战单局限时赛，瓦法伊从开始赢到最后，7场比赛共4次单杆致胜，夺冠实至名归。

瓦法伊前5轮分别击败德夫林、平奇斯、艾伦-泰勒、乔治乌和伍默斯利，半决赛与梁文博捉对厮杀。中国名将风卷残云般打出单杆48分后竟然出现了呲杆的低级失误，瓦法伊抓住机会完成逆转，反败为胜晋级决赛。对阵世锦赛3冠王马克-威廉姆斯，瓦法伊长台得手后一鼓作气，单杆71分打到超分，零封劲敌强势夺冠，创造历史。

瓦法伊不仅首夺排名赛冠军，拿到5万英镑奖金，还打出本届赛事最高的单杆123分，赢得最高得分奖5000英镑，笑纳5.5万英镑总奖金的同时还锁定冠中冠和球员锦标赛资格，名利双收。瓦法伊的世界排名也从上期的42位飙升至23位，冲击TOP16未来可期。