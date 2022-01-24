伊朗外交部：伊方从来不考虑一个临时协议 各方同意美国不得再退约

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh) 24日在例行新闻记者会上表示，维也纳谈判正在正确的轨道上前进，在所有的领域都取得了不错的进展，其中一些领域的分歧在缩小，重要的是，所有与会相关方一致同意，美国不得再次退出伊朗核协议。

他表示，在谈判中，伊朗本着务实的态度提出了现实的、可操作的想法，伊朗对于在维也纳达成一个旨在重新遵守伊朗核协议的协议有两个诉求。第一，协议必须稳定；第二，协议必须可靠。因此获得美国不再退约的保证的途径是重要的。

哈提卜扎德说，一个重大的胜利是，伊朗提出的很多想法，包括美国必须做出保证这方面的想法，都已获得了维也纳谈判其他相关方的接受，他们一致同意，美国在2018年单方面退出伊朗核协议的做法，不能再次出现。

而针对日前有外媒称，维也纳谈判可能达成一个临时协议，哈提卜扎德表示，伊朗从来不考虑达成一个临时协议，伊朗对于达成一个有质量有内容的可靠、可持续的协议的态度是认真的，希望美国已经意识到这一点。

针对美国总统伊朗事务特使马利日前表示，如果伊朗不释放被关押的4名美国公民，跟伊朗达成一个拯救伊核协议的协议，对美国来说是难以想象的。哈提卜扎德说，伊朗准备基于人道主义目的与美国解决在押人员问题。

他表示，在伊朗核问题全面协议相关方谈判之前和谈判过程中，解决伊美两国在押人员问题一直在伊朗的议程中。如果美方遵守已经达成的相关协议，这一人道主义问题可以在最短时间内解决。

哈提卜扎德说，伊核谈判与在押人员问题谈判是两条不同的路径。如果美方有意愿，有可能在最短时间内就这两个问题达成稳定可靠的协议。

在谈到伊朗与沙特关系时，哈提卜扎德表示，伊朗的外交官正在沙特，这是近些年来第一次出现的情况，他们将要参加伊斯兰合作组织的下一次会议，伊朗对于与沙特关系的工作重心是重开在沙特的大使馆。

此外，在谈到日前韩国替伊朗支付联合国会费一事时，哈提卜扎德表示，不幸的是，韩国依然没有归还伊朗的油款，虽然释放这些被冻结的伊朗资金的相关谈判进展很快，而且这笔资金中的一部分已经由韩国作为伊朗联合国会费的形式支付给了联合国，但伊朗依然在等待着这笔资金被全部归还。