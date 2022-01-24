最高国家安全委员会秘书称伊朗将强烈继续推行“平衡外交”的政策

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·沙姆哈尼海军上将发推文表示，为保障伊朗伊斯兰共和国的国家利益，莫斯科、北京以及维也纳都有互补性的作用而类似于外交-战场或东-西方主义的二元性观点都属于破罐破摔的！

他在其推特账号强调，伊朗将强烈地继续推行其“平衡外交”的政策。