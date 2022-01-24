最高国家安全委员会秘书称伊朗将强烈继续推行“平衡外交”的政策

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·沙姆哈尼海军上将发推文表示，为保障伊朗伊斯兰共和国的国家利益，莫斯科、北京以及维也纳都有互补性的作用而类似于外交-战场或东-西方主义的二元性观点都属于破罐破摔的！
他在其推特账号强调，伊朗将强烈地继续推行其“平衡外交”的政策。
伊通社（IRNA）德黑兰01月24电 伊朗最高国家安全委员会秘书沙姆哈尼上将强调，伊朗将强烈地继续推行其“平衡外交”的政策。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·沙姆哈尼海军上将发推文表示，为保障伊朗伊斯兰共和国的国家利益，莫斯科、北京以及维也纳都有互补性的作用而类似于外交-战场或东-西方主义的二元性观点都属于破罐破摔的！
他在其推特账号强调，伊朗将强烈地继续推行其“平衡外交”的政策。
伊通社（IRNA）德黑兰01月24电 伊朗外交部发言人哈提卜扎德说，维也纳谈判正在正确的轨道上前进，在所有的领域都取得了不错的进展，其中一些领域的分歧在缩小，重要的是，所有与会相关方一致同意，美国不得…
伊通社（IRNA）维也纳01月22电 伊朗核谈判代表的一位知情人士对伊通社记者强调，在核谈框架内伊方不寻所谓的“临时协议”。
伊通社（IRNA）莫斯科01月21电 俄罗斯外长拉夫罗夫与到访的伊朗外长阿米尔-阿卜杜拉希安在莫斯科会谈，磋商伊朗核问题全面协议等议题。
伊通社（IRNA）德黑兰01月21电 俄罗斯专家比贾莫夫认为，在俄伊总统会晤前夕宣布俄罗斯、伊朗和中国将举行海军联合演习，这也可证明俄伊两国正在靠拢。
伊通社（IRNA）德黑兰01月21电 对于阿亚图拉·莱希访俄，两国媒体都给予了积极评价。伊朗媒体19日称，阿亚图拉·莱希此次访俄，凸显伊朗的外交重点是与东方和邻国发展合作。伊朗处于南北通道的中心，伊俄…
伊通社（IRNA）莫斯科01月20电 伊朗总统阿亚图拉·莱希说，伊朗伊斯兰共和国的基本外交政策是以最大互动的看法与全球独立政府进行积极的交流，而无论国际平台上的趋势如何发展，伊朗的上述政策都将继续下去…
伊通社（IRNA）德黑兰01月19电 伊朗外交部长表示，伊方坚定致力于推进伊中合作，愿积极参与“一带一路”建设。赞赏中方在伊核谈判中发挥的建设性作用，愿同中方保持密切沟通。重申伊方坚定支持北京冬奥会。
伊通社（IRNA）德黑兰01月17电 伊朗首席核谈判代表巴格里-卡尼17日将赴奥地利首都维也纳，继续参加伊核协议和取消对伊制裁的谈判。
伊通社（IRNA）维也纳01月16电 外媒发表文章称，俄罗斯外长拉夫罗夫在年度记者会上说，他对伊朗核谈判的方向“感到乐观”。
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