2022年1月25日 上午12:39
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最高国家安全委员会秘书称伊朗将强烈继续推行“平衡外交”的政策

最高国家安全委员会秘书称伊朗将强烈继续推行“平衡外交”的政策

伊通社（IRNA）德黑兰01月24电 伊朗最高国家安全委员会秘书沙姆哈尼上将强调，伊朗将强烈地继续推行其“平衡外交”的政策。

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·沙姆哈尼海军上将发推文表示，为保障伊朗伊斯兰共和国的国家利益，莫斯科、北京以及维也纳都有互补性的作用而类似于外交-战场或东-西方主义的二元性观点都属于破罐破摔的！

他在其推特账号强调，伊朗将强烈地继续推行其“平衡外交”的政策。

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