伊朗总统：德黑兰重视发展与非洲国家的关系

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）24日下午在伊朗伊斯兰共和国总统办公厅礼宾大会堂接受多哥、阿尔及利亚以及文莱非洲三国新任驻伊朗大使递交国书。

伊朗总统阿亚图拉·莱希对阿尔及利亚新任驻伊朗大使表示，加强与非洲国家的关系是伊朗伊斯兰共和国外交政策的优先事项之一。

在谈到阿尔及利亚人民对法国殖民主义的英勇抵抗时，阿亚图拉·莱希补充说，“殖民主义者从未放弃过其殖民精神；他们始终以新的方式追求其殖民目标，当然阿尔及利亚人民也始终保持着其珍贵的抵抗精神 。”

他说，伊朗伊斯兰共和国高度重视发展与阿尔及利亚的友好关系；我们同时赞赏阿尔及利亚总统为扩大与伊方的关系发挥作用。”

伊朗总统对多哥新任驻伊朗大使说，非洲国家拥有丰富而才华横溢的自然资源、矿产和人力资源，伊朗重视与包括在内的多哥非洲国家深化友好关系。

在与文莱新任驻伊朗大使的会晤时伊朗总统强调，伊朗伊斯兰共和国在其外交政策中寻求扩大与世界各国的深化关系而在此框架内德黑兰非常重视与邻国以及穆斯林兄弟国家的互利互动。

他说，我们希望伊朗与文莱的双边合作和友好交往进一步拓展到两国在地区和国际领域的交流。