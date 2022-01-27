今日世预赛竞彩重点：伊朗VS伊拉克

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗男足世界排名第21，目前在世预赛A组积16分排名第1。锋线由波尔图前锋塔雷米领衔，他国家队出场54场打进26个进球。锋线重将阿兹蒙因感染新冠缺席，对伊朗队锋线实力有一定影响，上一场比赛在中立场3-0击败叙利亚，世预赛取得两连胜战绩，伊朗队最近几场比赛的防守状态比较一般，近3场世预赛有2场出现丢球。

伊拉克男足世界排名第75，目前在世预赛A组积4分排名第5。连续2场正式比赛不进球。最近3场正式比赛的战绩2平1负，最近4场世预赛战绩3平1负。

两队十强赛首回合交手是在卡塔尔多哈进行，伊朗队3比0横扫伊拉克队。

伊朗

【有利】1、上轮3-0击败叙利亚，最近13场赛事拿到12胜1平的战绩；2、目前排在A组榜首，本场再胜就能提前锁定出线资格，求胜欲望毋容置疑；3、全队身价7600万欧元，相比伊拉克全队1045万欧元远占上风；4、12强赛前6战打进11球失2球，攻防都是A组最佳。5、前锋阿兹蒙和塔雷米分别是泽尼特和波尔图主力前锋，个人能力亚洲顶级。

【不利】1、前锋阿兹蒙新冠阳性、门将贝兰万德其他伤病，本场未知能否登场。

伊拉克

【有利】1、距离积分榜第3只有2分差距，有望竞争附加赛资格，战意十足；2、上场赛事在友谊赛1-0击败乌干达，终结各项赛事连续10场不胜颓势；3、对上5次初始+1的赛事最终指数战绩为3赢2走。

【不利】1、12强赛前6战打进3球失掉9球，攻防两端的表现都相当疲软；2、后卫法伊兹新冠阳性、中场阿特万、瓦希德和前锋侯赛因目前都是有伤在身；3、上轮0-3不敌韩国后，本届12强赛至今只拿到4平2负的战绩。