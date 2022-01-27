伊朗外长：伊方希望就解除制裁获得切实而全面的保障

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）就伊核协议最新趋势表示，尽管存在悬而未决的问题，但是在维也纳举行的核协议谈判仍然取得了进展，伊朗还重申其坚持获得保证并取消美国的制裁。

他在向伊朗议会国家安全和外交政策委员会作简报时强调，伊朗希望获得切实而全面的保障并核实制裁的解除。

就在伊朗方面出台上述声明之前，美国再次警告称，留给与伊朗达成核协议的机会的时间已经所剩无几。

最近伊朗政府发言人巴哈多尔·贾罗米（Bahador zhahromi）在例行发布会上表示，我们多次强调在核谈判不考虑一个临时协议而伊朗核谈判代表团关注的问题是稳定地解除对伊的不公平的制裁。

早些伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh)在例行新闻记者会上表示，维也纳谈判正在正确的轨道上前进，在所有的领域都取得了不错的进展，其中一些领域的分歧在缩小，重要的是，所有与会相关方一致同意，美国不得再次退出伊朗核协议。

他表示，在谈判中，伊朗本着务实的态度提出了现实的、可操作的想法，伊朗对于在维也纳达成一个旨在重新遵守伊朗核协议的协议有两个诉求。第一，协议必须稳定；第二，协议必须可靠。因此获得美国不再退约的保证的途径是重要的。

哈提卜扎德说，一个重大的胜利是，伊朗提出的很多想法，包括美国必须做出保证这方面的想法，都已获得了维也纳谈判其他相关方的接受，他们一致同意，美国在2018年单方面退出伊朗核协议的做法，不能再次出现。

而针对日前有外媒称，维也纳谈判可能达成一个临时协议，哈提卜扎德表示，伊朗从来不考虑达成一个临时协议，伊朗对于达成一个有质量有内容的可靠、可持续的协议的态度是认真的，希望美国已经意识到这一点。