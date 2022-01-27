俄常驻维也纳国际组织代表：如果2月恢复伊核协议 4月前将取消对伊朗的石油制裁

伊朗国家通讯社（IRNA）：据卫星通讯社消息，俄罗斯常驻维也纳国际组织代表、伊核协议谈判俄罗斯代表团负责人米哈伊尔∙乌里扬诺夫表示，莫斯科不排除，如果伊核协议将于2月恢复，那么有关解除对伊朗石油制裁的问题将在4月前解决。

他指出，目前正在为2月恢复伊核协议创造条件。

他在“俄罗斯24”电视台直播中表示：“也就是这一切都要在4月前开始运行，我们希望如此。其中包括取消美国对伊朗的石油禁运。”

他指出：“我们正在朝着正确的方向前进。”

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成旨在解决伊朗核问题的《联合全面行动计划》（即伊核协议）。

根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议并分阶段全面恢复对伊朗制裁，包括针对与伊朗开展业务的国家的次级制裁。一年后，伊朗要求伊核协议其他缔约方履行协议义务，否则将分阶段削减履行伊核协议规定的义务。

伊朗已先后停止履行有关核研究、离心机和浓缩铀丰度方面的义务，但称所这些措施均是可逆的。

第八轮伊核协议恢复履约谈判2021年12月27日在维也纳启动。伊朗方面在上一轮谈判中要求美方解除制裁，并保证以后不会单方面退出伊核协议。