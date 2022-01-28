伊朗总统会见卡塔尔副首相 强调区域合作的重要性

伊朗国家通讯社（IRNA）：1月27日，伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）在德黑兰会见了来访的卡塔尔副首相兼外交大臣穆罕默德。

阿亚图拉·莱希表示，域外势力的存在给西亚地区带来了不安与担忧，他们傲慢自大，不尊重本地区国家的身份认同和文化。

他还强调，伊朗人民一直坚持自己的原则立场，不受敌人意志的影响向前发展，以至于美国人自己都承认美对伊“极限施压”不起作用。

就两国双边关系发展，莱希伊朗总统称，伊朗与卡塔尔在政治、经济、文化等各领域具备合作潜力，伊朗愿同卡塔尔发展双边和地区合作，造福两国。

他同时强调区域合作的重要性，表示周边国家之间深化关系、协同合作，可以提供安全保障，并且同为能源生产国之间有必要维护和加强政策协调。

阿亚图拉·莱希表示，新时期伊朗外交政策的优先事项是发展和深化与本地区国家和周边国家的关系与合作，伊朗欢迎有利于各国和平、安全和进步的区域合作。

穆罕默德转达了卡塔尔埃米尔塔米姆对莱希出席天然气出口国论坛峰会的邀请。

穆罕默德表示，卡塔尔愿提升同伊朗的政治经济等各领域关系水平，并且卡塔尔同意伊朗的看法，外国势力在地区的存在具有负面影响，地区国家应依靠区域合作走和平与进步的道路。

同日，穆罕默德还会见了伊朗外长阿卜杜拉希扬，就双边关系、阿富汗和也门问题等地区问题交换意见。阿卜杜拉希扬表示，近期也门军事行动增加，摧毁了和平道路。