【独家】知情人士：维也纳核谈暂时休会 达成协议快慢看对方的决定

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗核谈判代表的一位知情人士对伊通社记者表示，正在奥地利首都维也纳举行的第八轮伊朗核问题全面协议会谈暂时休会；各方代表将返回各自国家就会谈最新情况进行研判；各方代表回来后如果采取有关的措施，有可能性谈判早些达成协议。

他说，因为剩下问题的重要性各方打算返回各自国家就会谈最新情况进行研判。

这位知情人士表示，这短期休息后会谈将从新开始；总的来说谈判的过程是积极的。

最近伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh) 表示，维也纳谈判正在正确的轨道上前进，在所有的领域都取得了不错的进展，其中一些领域的分歧在缩小，重要的是，所有与会相关方一致同意，美国不得再次退出伊朗核协议。

他表示，在谈判中，伊朗本着务实的态度提出了现实的、可操作的想法，伊朗对于在维也纳达成一个旨在重新遵守伊朗核协议的协议有两个诉求。第一，协议必须稳定；第二，协议必须可靠。因此获得美国不再退约的保证的途径是重要的。

哈提卜扎德说，一个重大的胜利是，伊朗提出的很多想法，包括美国必须做出保证这方面的想法，都已获得了维也纳谈判其他相关方的接受，他们一致同意，美国在2018年单方面退出伊朗核协议的做法，不能再次出现。

而针对日前有外媒称，维也纳谈判可能达成一个临时协议，哈提卜扎德表示，伊朗从来不考虑达成一个临时协议，伊朗对于达成一个有质量有内容的可靠、可持续的协议的态度是认真的，希望美国已经意识到这一点。

最近伊朗与伊核问题4+1国关于解除对伊制裁的专家级谈判在维也纳举行。