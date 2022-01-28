2022年1月28日 下午11:10
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伊朗国内伊朗现有的疫苗对奥密克戎有效！

伊朗国内伊朗现有的疫苗对奥密克戎有效！

伊通社（IRNA）德黑兰01月28电 伊朗国家抗疫委员会的一名成员强调疫苗接种在预防奥密克戎的有效作用，并说，“最近的研究表明，伊朗现有的新冠疫苗，在控制奥密克戎是有效的。”

伊朗国家通讯社（IRNA）：马吉德·莫赫塔里（majid mokhtari）表示，随着新冠肺炎确诊和住院病例数持续上升，伊已进入第六波新冠疫情高峰。埃呼吁民众继续严守防疫要求，正确佩戴口罩，积极接种疫苗。

与此同时，最近在伊朗做的一项研究数据显示，伊朗COVIran疫苗的有效性为98%，英国阿斯利康为92%，中国国药集团86%。

数据表明，在预防新冠感染及住院治疗方面，COVIran疫苗的有效性很高，分别为87%和86%，阿斯利康分别为84%和82%，国药集团80%和72%。

据伊朗卫生部副部长尤尼斯·帕哈尼（Younes Pahani）介绍，2021年疫苗接种活动展开之初到当年10月期间，在伊朗法尔斯省进行的这项研究，共有180万人参与其中。

伊朗卫生部数据显示，自27日中午至28日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例16757例，新增死亡病例23例，新增治愈病例3534例，新增确诊病例中994例住院治疗；伊境内累计确诊6310452例，累计死亡132356例，累计治愈6095414例，累计进行新冠病毒检测44516027人次；现存确诊病例82682例，其中重症病例1323例。各地累计接种第一剂新冠疫苗60618612剂次、第二剂疫苗53917006剂次、第三剂疫苗16175768剂次，共计130711386剂次。

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