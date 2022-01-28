伊朗国内伊朗现有的疫苗对奥密克戎有效！

伊朗国家通讯社（IRNA）：马吉德·莫赫塔里（majid mokhtari）表示，随着新冠肺炎确诊和住院病例数持续上升，伊已进入第六波新冠疫情高峰。埃呼吁民众继续严守防疫要求，正确佩戴口罩，积极接种疫苗。

与此同时，最近在伊朗做的一项研究数据显示，伊朗COVIran疫苗的有效性为98%，英国阿斯利康为92%，中国国药集团86%。

数据表明，在预防新冠感染及住院治疗方面，COVIran疫苗的有效性很高，分别为87%和86%，阿斯利康分别为84%和82%，国药集团80%和72%。

据伊朗卫生部副部长尤尼斯·帕哈尼（Younes Pahani）介绍，2021年疫苗接种活动展开之初到当年10月期间，在伊朗法尔斯省进行的这项研究，共有180万人参与其中。

伊朗卫生部数据显示，自27日中午至28日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例16757例，新增死亡病例23例，新增治愈病例3534例，新增确诊病例中994例住院治疗；伊境内累计确诊6310452例，累计死亡132356例，累计治愈6095414例，累计进行新冠病毒检测44516027人次；现存确诊病例82682例，其中重症病例1323例。各地累计接种第一剂新冠疫苗60618612剂次、第二剂疫苗53917006剂次、第三剂疫苗16175768剂次，共计130711386剂次。