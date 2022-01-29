欧盟：维也纳下周将恢复伊核协议谈判

伊朗国家通讯社（IRNA）：欧盟外交部门发布消息称，伊核协议第八轮谈判将中断，与会各方将在各自首都进行商议，并在下周返回维也纳继续谈判。

欧盟发布消息称：“第八轮谈判将暂停，各方将返回首都与自己国家政府进行商议，下周将继续进行谈判。”

据卫星通讯社报道，消息指出：“与会者将继续讨论美国重返伊核协议的可能性，此外，还有如何保障各方完全并有效履行协议的问题。”

欧盟谈判代表在推特上对宣布暂停进行评论：“现在需要的是政治决定。”

早些伊朗核谈判代表的一位知情人士对伊通社记者表示，正在奥地利首都维也纳举行的第八轮伊朗核问题全面协议会谈暂时休会；各方代表将返回各自国家就会谈最新情况进行研判；各方代表回来后如果采取有关的措施，有可能性谈判早些达成协议。

他说，因为剩下问题的重要性各方打算返回各自国家就会谈最新情况进行研判。

这位知情人士表示，这短期休息后会谈将从新开始；总的来说谈判的过程是积极的。

最近伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh) 表示，维也纳谈判正在正确的轨道上前进，在所有的领域都取得了不错的进展，其中一些领域的分歧在缩小，重要的是，所有与会相关方一致同意，美国不得再次退出伊朗核协议。

他表示，在谈判中，伊朗本着务实的态度提出了现实的、可操作的想法，伊朗对于在维也纳达成一个旨在重新遵守伊朗核协议的协议有两个诉求。第一，协议必须稳定；第二，协议必须可靠。因此获得美国不再退约的保证的途径是重要的。