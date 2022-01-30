伊中旅游业界召开视频研讨会：历史悠久的伊朗期待中国游客前来探寻“波斯文明”

伊朗国家通讯社（IRNA）：据文汇报消息，1月29日，中伊旅游业界人士视频研讨会在德黑兰召开。伊朗文旅部市场开发和境外旅游促进总司长瓦泽耶芙出席活动，中国驻伊朗使馆文化参赞朱自浩、中伊旅游业界数十名从业人士参加研讨会。

会上，两国旅游届人士围绕“如何吸引中国游客”展开讨论，中方代表倾囊相授从业经验。瓦泽耶芙在致辞中表示，伊朗对疫情结束后中国游客访伊带动旅游业增长寄予厚望，伊朗文旅部将施行有关政策和活动以吸引中国游客，包括在中国春节期间点亮地标建筑德黑兰自由塔，表示对中国人民的美好祝福。

2019年7月起，伊朗对中国公民实行免签政策。伊朗政府宣布，希望未来四五年内吸引100万中国游客来伊朗旅游。2019年的国庆黄金周期间，中国游客“挤爆”伊朗著名景点，主要旅游城市酒店、餐厅、旅游大巴“一座难求”，伊朗持证导游被中国旅行团几乎全部预定。很遗憾，新冠疫情爆发迟滞了中伊旅游合作的强劲势头。

朱自浩参赞在研讨会上展望了中伊旅游交流合作前景，鼓励双方旅游业界专业人士就后疫情时代开展旅游合作开辟新思路、探索新方法。该研讨会在第十五届德黑兰国际旅游展框架下举办，随后将就“如何为中国游客提供旅游引导”、“如何满足中国游客餐饮需求”和“如何满足中国游客住宿需求”再举行三场研讨会。这是新冠肺炎疫情暴发以来两国旅游业界人士首次开展专业交流。

伊朗旅游最大的特色是伊朗有着几千年的悠久历史，拥有浓郁的历史文化气息。从武侠小说中耳熟能详的明教、小昭、波斯圣火令，到神秘的波斯文明遗迹，伊朗文化旅游资源早已潜移默化地给中国游客留下深刻印象。

伊朗拥有23处联合国世界遗产，世界旅游组织把伊朗列为世界十大旅游资源最丰富的国家之一。此外，伊朗的自然景观丰富多样，北有里海，南有波斯湾，拥丰富的海岸和水域旅游资源。

在《中伊25年全面合作协议》引领下，中伊各领域合作积极推进。在文化交往方面，两国电影交流合作、汉学教育合作、典籍翻译合作纷纷开花结果。