北京冬奥会伊朗代表团抵京，体育部长将出席开幕式

伊朗国家通讯社（IRNA）：2月2日，北京冬奥会伊朗代表团抵达北京，成员们难掩兴奋之情，伊朗滑雪协会第一时间将抵达消息发布至社交平台。在本届冬奥会上，伊朗共派出3名滑雪运动员分别参加高山滑雪和越野滑雪2个项目的角逐。

21世纪经济报道从伊朗驻华使馆获悉，伊朗体育与青年部部长萨贾迪将代表伊朗政府出席北京冬奥会开幕式，现已抵达北京。

当地时间1月24日，伊朗滑雪协会为伊朗代表团举行送别仪式。萨贾迪在发表致辞时表示，伊中交往历史悠久，两国人民友谊深厚，中国具备强大的经济和文化实力，拥有丰富的人力和技术资源，伊朗方面相信北京冬奥会一定会圆满成功。

伊朗奥委会秘书长赛义迪在同一活动上表示，北京申办冬奥成功后，中国大力推广冰雪运动，取得了超过3亿人参与冰雪运动这一了不起的成绩。伊朗也在大力推广群众体育活动，鼓励更多民众参与冰雪运动，希望伊中加强体育领域交流合作。

据悉，本届冬奥会伊朗有2名男子运动员和1名女子运动员获得参赛资格，分别是越野滑雪运动员赛义德、高山滑雪运动员谢姆沙基和艾哈麦迪。

2021年是中伊两国建交50周年。2022年1月31日中国除夕之夜，伊朗首都德黑兰标志性建筑“自由塔”上演了一场精彩的灯光秀，庆祝中国春节、助力北京冬奥。用汉语、波斯语写的“新年快乐大吉大利”、“热烈庆祝中伊建交50周年”、“祝愿北京冬奥会成功举办”、“文明古国伊朗欢迎你”等标语徐徐展开。

同日，伊朗驻华大使克沙瓦尔兹扎德在社交媒体发文，庆祝中国春节、助力北京冬奥。他写道：“这是我在中国庆祝的第四个春节。这个春节对中国朋友来说很特别，既有北京冬奥会带来的世界级祝福，又有太空‘出差’三人组送来的宇宙级祝福。在这个四海同庆的时刻，我也要祝中国朋友虎年吉祥，各国运动员在北京冬奥会龙腾虎跃，伊中关系在开启下一个50年的新时期虎虎生风！”

2月1日，伊朗外交部长阿卜杜拉希扬也在社交媒体发文送上祝福。“在中国新春佳节、北京冬奥会双喜临门之际，谨向中国政府和人民致以最美好的祝福。祝北京冬奥会办得虎虎生风，中国人民新春龙腾虎跃！我们要以生龙活虎的干劲落实两国全面合作计划，让开启第二个50年的伊中关系如虎添翼！”

1月14日，在伊朗外长阿卜杜拉希扬来华访问之际，双方共同宣布启动两国25年全面合作计划落实工作，一致同意加强能源、基础设施、产能、科技、医疗卫生合作，拓展农渔业、网络安全、三方合作，深化教育、电影、人才培训等人文交流，打造更多实实在在的合作成果。

阿卜杜拉希扬在访问期间表示，发展对华关系是伊朗的最高决策，伊方高度评价两国去年庆祝建交50周年并签署全面合作计划，感谢中方为伊方抗疫提供有力支持。伊方坚定致力于推进伊中合作，期待借鉴中国的发展经验和先进技术，愿成为中方值得信赖、长期可靠的合作伙伴。伊方坚定支持中方成功举办北京冬奥会，将积极出席开幕式并参赛。