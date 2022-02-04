伊朗驻华使馆：北京冬奥会开幕式每一秒都是中国人的浪漫与团结

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗驻华使馆发的微博内容如下：
伊通社（IRNA）北京02月05电 2月4日，北京冬奥会开幕式结束后，伊朗驻华使馆第一时间发微博分享观看北京冬奥会开幕式感受。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗驻华使馆发的微博内容如下：
伊朗总统阿亚图拉·莱希表示，相信全世界将见证北京冬奥会的成功举办。祝中国人民幸福安康，生活蒸蒸日上。
伊通社（IRNA）北京02月04电 伊朗体育与青年部部长萨贾迪将代表伊朗政府出席北京冬奥会开幕式，现已抵达北京。
伊通社（IRNA）德黑兰02月03电 艾哈迈迪补充说，外国同行们还“惊讶地发现，女性可以在伊斯兰国家滑雪”。“我告诉他们，宗教并不妨碍女性参加体育运动，”她说。得益于天然雪山，伊朗拥有几个滑雪场，对男…
伊通社（IRNA）德黑兰02月03电 昨晚北京冬奥会伊朗代表团抵达北京，成员们难掩兴奋之情，伊朗滑雪协会第一时间将抵达消息发布至社交平台。
伊通社（IRNA）德黑兰02月01电 2022年1月31日中国除夕之夜，伊朗首都德黑兰标志性建筑“自由塔”上演了一场精彩的灯光秀，庆祝中国春节、助力北京冬奥。
伊通社（IRNA）德黑兰01月25电 伊朗滑雪协会举办北京冬奥会伊朗代表团送行仪式，中国驻伊朗大使常华、伊朗体育与青年部部长萨贾迪、伊朗奥委会秘书长赛义迪、伊朗滑雪协会主席纳扎里扬等出席该活动。
伊通社（IRNA）德黑兰01月21电 伊朗外交部发言人哈提卜扎德表示，自古以来，丝绸之路就将伊朗和中国联系在一起，现在两国“迎来合作新前景”。
伊通社（IRNA）德黑兰01月19电 德黑兰大学中文系教授，亚洲研究中心主任好麦特指出， 众多国家支持北京冬奥会，联合国的大部分会员国反对一些国家压迫性制裁行径等，这都表明全世界都厌倦了几个国家的单边…
伊通社（IRNA）北京01月19电 上海合作组织睦邻友好合作委员会和中国日报社18日共同举办中国同上合组织及欧亚地区国家青年精英交流对话会。
伊通社（IRNA）德黑兰01月19电 昨日（18日）在位于德黑兰市中心的伊朗青少年智力发展研究院总部内，“一起向未来”伊朗青少年放飞北京2022冬奥梦想绘画展开幕式暨伊朗冬奥代表团出征仪式在活泼热烈的…
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