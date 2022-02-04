2022年2月5日 上午12:37
Journalist ID: 3077
News Code: 84638597
0 Persons

伊朗驻华使馆：北京冬奥会开幕式每一秒都是中国人的浪漫与团结

伊朗驻华使馆：北京冬奥会开幕式每一秒都是中国人的浪漫与团结

伊通社（IRNA）北京02月05电 2月4日，北京冬奥会开幕式结束后，伊朗驻华使馆第一时间发微博分享观看北京冬奥会开幕式感受。

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗驻华使馆发的微博内容如下：

伊朗驻华使馆：北京冬奥会开幕式每一秒都是中国人的浪漫与团结

相关新闻

Your Comment

You are replying to: .
captcha