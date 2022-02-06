伊外长与欧盟外交政策负责人通话：核谈最近的积极进展还不符合伊方的预期

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）5日与欧盟外交政策负责人约瑟普·博雷尔(Josep Borrell)通话时说，虽然在维也纳核谈过程已经出现一些积极的迹象但是对德黑兰来说这并不够。

他说，伊方决心地在维也纳谈判的过程中寻求的是一个良好的协议，而最近在谈判中出现的积极情况仍然不符合伊朗的要求。

通话中欧盟外交政策负责人约瑟普·博雷尔也说，当前维也纳谈判正在一个重要的阶段而我们期待各方带着一个明显而清楚的议题来参加谈判。

伊朗外长说，不幸的是这些年伊核协议为伊朗并没有任何经济的利益而在伊方看来一个良好并可靠的协议应该包括伊朗伊斯兰共和国的利益。

阿米尔-阿卜杜拉希安强调，伊朗为与对方达成协议是真心的而为达到上述的目标将与欧方继续密切的磋商。

最近伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）表示，美国必须在伊朗核问题全面协议相关方谈判中切实展现“善意”。

他在谈到美国日前宣布恢复对伊朗部分民用核项目的制裁豁免时说，伊朗已经向美国传递明确信息，美方必须在伊核谈判中切实展现“善意”。伊方认为，“善意”必须是实实在在的行动，宣布解除部分对伊制裁可以被视为美方谈论的“善意”，但仅停留在纸面上还不够。

伊朗外长说，伊核协议相关方，特别是西方国家应就兑现协议承诺作出“必要保证”，这是伊核谈判的“一个关键和基本问题”。

与此同时伊朗最高国家安全委员会秘书沙姆卡尼(Ali Shamkhani) 昨日在社交媒体上表示，对伊朗来说，真实、有效和可验证的经济利益是达成协议的必要条件。仅作出解除制裁的“姿态”不被认为具有“建设性”。

美国政府4日宣布恢复对伊朗部分民用核项目的制裁豁免，称此举有助于推动伊核谈判。