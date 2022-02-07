伊朗最高领袖阿亚图拉·哈梅内伊接种第三剂国产新冠疫苗

伊朗国家通讯社（IRNA）：2021年7月23日，伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）伊接种了第二剂伊朗国产新冠疫苗“COV-Iran Barekat”。

当时阿亚图拉·哈梅内伊在接种疫苗后表示，伊朗国产疫苗的生产应成为重点，政府要大力支持。

他对伊朗卫生界人士为抗击疫情所作出的努力以及科研人员为研发国产疫苗的付出表示感谢，并呼吁伊朗民众继续遵守防疫卫生规范，注意佩戴口罩和保持社交距离。

据悉，伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊于6月25日接种了伊朗国产新冠疫苗“COV-Iran Barekat”的第一剂。

伊朗卫生部数据显示，自5日中午至6日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例35429例，新增死亡病例85例，新增治愈病例14216例，新增确诊病例中2199例住院治疗；伊境内累计确诊6579266例，累计死亡132830例，累计治愈6152908例，累计进行新冠病毒检测45399262人次。

据悉，目前伊朗全国各地累计接种第一剂新冠疫苗61112617剂次、第二剂疫苗554505698剂次、第三剂疫苗19646357剂次，共计135264672剂次。