伊核谈8日重启 伊朗首席核谈判代表赴维也纳出席谈判

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗首席核谈判代表、副外长阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）今早离开伊朗首都德黑兰前往奥地利首都维也纳参加伊核谈的第八轮会议。

伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh) 7日在例行记者会上表示，维也纳谈判预计8日重启，所有代表团将在当天重返维也纳，伊朗期待着美国作出必要的决定。

哈提卜扎德表示，希望美国代表团在返回维也纳时能带着华盛顿在解除对伊制裁的明确指示，那些看起来很积极的对话和预期需要被付诸实际行动。“伊朗寻求达成一个好的、可靠的协议，美国必须支付违背伊朗核协议的成本。”

哈提卜扎德还表示，伊朗正在等着美国改变自身行为，欧洲也必须解决美国“无所作为”的状态，展现自己确实能有所作为。

与此同时，俄罗斯谈判代表米哈伊尔·乌里扬诺夫在社交媒体推特上说：“协商看起来到了最后阶段，各方需要下定决心，作出积极努力，才能抵达终点。”

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并追加一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

2021年12月27日，伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议在维也纳举行，宣布启动第八轮美伊恢复履约谈判进程。

伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动，1月28日暂停。

欧盟对外行动署副秘书长恩里克·莫拉1月28日说，各方代表将回国磋商。英、法、德代表当时透露，谈判进入最后阶段，各方需要作出政治决定。

美国国务卿安东尼·布林肯本月4日对伊朗部分民用核项目签署制裁豁免书，推翻了前任总统唐纳德·特朗普任内作出的一些制裁。伊朗外交部5日对美方举动表示欢迎，同时表示这还不够。