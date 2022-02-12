参加北京冬奥会伊朗运动员为兴奋剂公开道歉——我不是故意的！

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗男子高山滑雪运动员侯赛因·萨韦·谢姆沙基向伊朗人民以及全球滑雪社会道歉并强调，在北京冬奥会出现的兴奋剂问题我并不是故意做的，但是现在这些都是无所谓的而我应该向伊朗人民道歉。

据北京冬奥会官方信息系统消息，2月9日，国际检查机构(ITA)发布报告称，伊朗男子高山滑雪运动员侯赛因·萨韦·谢姆沙基兴奋剂检测结果异常。

伊朗男子高山滑雪运动员谢姆沙基表示，我在本月四号在伊朗度假村陀查尔滑雪场做了一次兴奋剂检测而结果为负兴奋剂；后来也为兴奋剂没有任何理由因为对滑雪熟悉的专家都知道在这项比赛的兴奋剂根本没有什么作用的；但是我同时知道每一位运动员都对自己吃喝的东西有责任，因此我应该为了这次疏忽向大家道歉。

他说，我本来想通过参加北京冬奥会的滑雪比赛使我国为我骄傲但是现在因为让伊朗人民失望真的感到很遗憾。

谢姆沙基表示，我应该作为伊朗的一位优秀代表参加北京冬奥会但是不幸的我最好无法实现这个目标的。

国际检查机构(ITA)发布报告是2月7日在北京的一次兴奋剂检测中收集的，9日由世界反兴奋剂机构(WADA)认可的实验室报告结果。

报告称，目前该运动员已被告知检测结果，并已被暂时禁止参赛。按规定，他可以提出申诉，并申请B瓶样本检测。