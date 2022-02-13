伊朗代表就剩下问题同俄罗斯代表举行核谈判

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗首席核谈判代表、副外长阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）13日在维也纳同俄罗斯代表乌里扬诺夫进行双边的会晤。

俄罗斯代表乌里扬诺夫在其推特账号写道，我们今天与伊朗首席核谈判代表进行建设性的谈判并就核谈的剩下问题交换了意见。

他说，最近在维也纳正在进行的是十分密集的谈判，而本人也在上述框架与伊朗代表也进行了会晤。

当地时间12日晚上伊朗首席核谈判代表、巴格里-卡尼同欧盟协调员莫拉举行会晤就伊核谈最新趋势交换意见。

据伊朗外交部发表的消息，当地时间12日晚上伊朗首席核谈判代表、副外长阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）同欧盟协调员恩里克·莫拉举行会晤就伊核谈最新趋势交换意见。

此外，伊朗核谈代表团今日与俄罗斯代表团进行会晤。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并追加一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

2021年12月27日，伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议在维也纳举行，宣布启动第八轮美伊恢复履约谈判进程。

伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动，1月28日暂停。

欧盟对外行动署副秘书长恩里克·莫拉1月28日说，各方代表将回国磋商。英、法、德代表当时透露，谈判进入最后阶段，各方需要作出政治决定。

美国国务卿安东尼·布林肯本月4日对伊朗部分民用核项目签署制裁豁免书，推翻了前任总统唐纳德·特朗普任内作出的一些制裁。

伊朗外交部5日对美方举动表示欢迎，同时表示这还不够。