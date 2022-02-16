维也纳会谈：伊朗谈判代表为取得进展在努力 西方‘假装’提出倡议以逃避他们的承诺

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·沙姆卡尼(Ali Shamkhani)说，为挽救2015年伊朗核协议而进行的会谈取得进展变得“更加困难”，因为西方大国只是“假装”提出倡议。

阿里·沙姆哈尼在推特上说：“伊朗谈判代表为取得进展在努力，而这项工作每时每刻都在变得更加困难。西方国家‘假装’提出倡议以逃避他们的承诺。”

最近参与维也纳会谈的俄罗斯特使米哈伊尔·乌里扬诺夫早他几个小时在推特上说：“谈判取得了很大进展。”

俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫上周四说，想要恢复2015年达成的伊核协议，还有很长的路要走。

最近中国外交部发言人说，“行百里者半九十”。谈判越是到了最后阶段，各方越要保持定力，秉持相互尊重的态度，发挥创造性思维，就未决问题凝聚共识、争取突破。作为伊核危机的始作俑者，美方理应进一步采取积极举措，换取伊方相向而行，早日解决所有遗留问题。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。