伊法总统通电话 核谈的任何协议都得包含解除制裁、提供有效的保证以及结束对伊的政治宣称

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）19日与法国总统马克龙举行了电话会晤，在电话中伊朗总统表示，在维也纳谈判的任何协议都得包含解除制裁、提供有效的保证以及结束政治性的宣称。

据伊朗总统办公厅报道，通话中伊朗总统表示，目前伊朗谈判代表是认真地推动核谈而伊朗伊斯兰共和国在谈判的过程当中提出了建设性的建议而正对对方国家的建议也进行了积极的研究。

他说，伊朗谈判代表团多次强调能保证伊朗人民利益的任何建议都会受伊方的欢迎；无疑的是为保持反伊的压力向伊方施压将削弱达成协议的前景。

阿亚图拉·莱希强调，在维也纳谈判的任何协议都应该包含解除制裁、提供有效的保证以及结束对伊的政治性宣称。

伊朗总统指出，伊朗伊斯兰共和国与原子能机构的积极关系以及该国际机构的报道都表明伊朗核计划的和平性目的，同时也会证据一些国家对伊核计划的虚假声称。

他表示，一直以来伊方强调了与原子能机构的专业性合作，而同时各方必须小心敌人的一些煽动做法。

阿亚图拉·莱希就伊朗在反恐领域与伊拉克和叙利亚的合作说，无疑的是如果没有当时伊朗在反恐领域的有效的斗争，肯定今天IS部队已经部署于欧洲了。

通话中法国总统马克龙也说，当前在维也纳的核谈进展令人满意而我们有希望各国在最早的时间能达成协议。

伊法两国总统通话中就疫情最近的趋势以及一些地区的问题交换了意见。