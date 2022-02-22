伊朗总统莱希出席天然气出口国论坛第六次领导人会议并发表演讲

伊朗国家通讯社（IRNA）：当地时间22日，天然气出口国论坛第六次领导人会议在卡塔尔首都多哈举行。

伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）在会议上表示，天然气是全球范围内的干净、安全和丰富的能源资源之一，而该能源将在世界的未来发挥重要的作用。

他说，天然气出口国论坛第六次领导人会议在卡塔尔首都多哈举行是表明天然气出口国之间的团结和为积极合作的真正意志并我们作为天然气出口国应该支持各国在使用自己能源资源的权利。

伊朗总统表示，如果我们研究世界能源的市场我们可以发现目前电动已经变成了全球能源方面的一个重要部分，并且天然气也是制造电力资源之一，从这个角度来说向全球各国多些出口天然气也是一种人道主义的做法。

与此同时，卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆在会议上表示，天然气出口国论坛在确保天然气供应以支持全球经济增长以及应对环境挑战方面发挥了重要作用，有助于全球的可持续发展。

塔米姆还表示，为确保全球天然气供需平衡，卡塔尔正努力提升液化天然气产能，到2027年，该国产能将从目前的每年7700万吨增至1.26亿吨。他呼吁天然气出口国论坛成员国以及全球天然气供应链上的所有成员，包括出口国和消费国加强对话，保障全球能源安全。

天然气出口国论坛始创于2001年，2008年以组织形式正式确立。目前共有卡塔尔、俄罗斯、伊朗等11个成员国以及伊拉克、阿塞拜疆、秘鲁等7个观察员国。该论坛每两年举行一次成员国峰会。第六次峰会于20日至22日在多哈举行，其中最后一天是领导人会议。伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）、阿尔及利亚总统特本等出席会议。