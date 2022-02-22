伊司法机构国际事务副总监兼：伊朗愿同中国推动人权事业取得更大发展

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国驻伊朗大使馆消息，2022年2月22日，中国驻伊朗大使常华会见伊司法机构国际事务副总监兼人权委员会秘书长卡泽姆•加里布阿巴迪。

常华表示，中伊建交50多年来，两国关系经受国际风云变幻考验，两国人民友谊历久弥坚。双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，中方坚定支持伊方维护国家主权和民族尊严、反对外部干涉。一些西方国家自诩“人权卫士”，以人权“教师爷”自居，对发展中国家人权状况指手画脚，却对本国存在的严重人权问题视而不见。这是典型的双重标准，是假人权、真霸权。

中国驻伊朗大使还介绍了新疆经济社会发展情况。常大使说，为了应对暴恐势力的现实威胁，维护人民群众的安全，新疆地方政府通过教育的方式开展去极端化工作，从根本上消除极端主义产生的土壤。过去近5年来，新疆地区未再发生任何暴恐事件，各族人民生活在幸福安定的环境中，新疆经济社会持续稳定发展。新疆地区已经接待了包括伊朗在内的100多个国家和国际组织的政府官员、宗教人士和记者到访，他们亲眼看到了一个和平和谐、稳定发展的新疆，一个各族人民能够享受充分宗教自由的新疆。这才是新疆的事实真相。

加里布阿巴迪表示，伊方坚定不移发展更加强劲有力的伊中全面战略伙伴关系，赞赏中方在伊朗核等国际和地区事务中秉持公正立场，愿同中方密切战略沟通，增进战略互信，深化双边合作和多边协作，共同反对单边主义、霸权主义和外部干涉。

他说，伊中双方在包括人权在内的诸多重大问题上共识广泛，人权并没有统一标准，各国都有权选择最适合自己的发展道路。伊方愿同中方加强交流合作，推动人权事业取得更大发展。