伊核协议：俄罗斯宣布维也纳谈判已接近尾声 伊朗呼吁国际社会拒绝美国制裁

伊朗国家通讯社（IRNA）：据半岛频道消息，俄罗斯方面22日证实，旨在恢复伊朗核协议的维也纳谈判已经接近尾声，与此同时，伊朗再次提出有必要解除针对其实施的制裁。

俄罗斯常驻国际组织代表米哈伊尔·乌里扬诺夫在其发布的一条推文中表示，“关于恢复《联合全面行动计划》（2015年伊朗核协议）的谈判似乎即将越过终点线。”

而在早些时候，维也纳会谈协调员恩里克·莫拉也在他的一条推文中指出，主要问题需要得到解决，但是已经非常接近终点。

当地时间2月22日，伊朗总统莱希在多哈出席第六届天然气出口国论坛峰会时，谈到了美国对伊朗实施的制裁，并要求“该论坛的成员国不承认这些制裁”。

莱希补充称，“在当今世界内，我们看到这些制裁不会有效”，他还强调称，这些制裁是“邪恶的”。

另一方面，伊朗政府发言人阿里·巴哈德里·贾赫拉米在一场新闻发布会上表示，任何影响伊朗从核协议中获得的经济利益的制裁都必须被取消。

伊朗外交部长阿卜杜拉希安21日在接受电视采访时表示，谈判各方已经快要在维也纳达成协议了，但是最后一步仍取决于美国和欧洲国家所表现出来的灵活性。

此外，伊朗外交部发言人赛义德·哈蒂布扎德在21日表示，谈判取得了显着的进展，但是西方各国需要采取认真的决定，因为可能达成的任何协议，都必须取消美国以任何名义实施的任何制裁。