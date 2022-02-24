伊朗“麒麟臂”门神加盟葡超

伊朗国家通讯社（IRNA）：葡超官方宣布从比甲俱乐部安特卫普，租借伊朗门贝兰万德，博阿维斯塔拥有买断权。
28岁的贝兰万德上赛季是安特卫普的二号门将，出场机会很少。
租借加盟博阿维斯塔后，这位传球独具特色的伊朗门将有望成为球队的一号门将。
他并不是唯一一名目前效力于葡超的伊朗球员，他的国家队前锋队友塔雷米目前效力于葡超巨人波尔图，另一名前锋阿里普尔则效力于马德拉。
伊通社（IRNA）德黑兰02月24电 葡超官方宣布从比甲俱乐部安特卫普，租借伊朗门贝兰万德，博阿维斯塔拥有买断权。
伊朗国家通讯社（IRNA）：葡超官方宣布从比甲俱乐部安特卫普，租借伊朗门贝兰万德，博阿维斯塔拥有买断权。
28岁的贝兰万德上赛季是安特卫普的二号门将，出场机会很少。
租借加盟博阿维斯塔后，这位传球独具特色的伊朗门将有望成为球队的一号门将。
他并不是唯一一名目前效力于葡超的伊朗球员，他的国家队前锋队友塔雷米目前效力于葡超巨人波尔图，另一名前锋阿里普尔则效力于马德拉。
伊通社（IRNA）北京01月23电 北京时间1月23日下午18:00，女足亚洲杯小组赛第二轮，中国女足将迎来第二个对手伊朗女足！伊朗男足是亚洲的一流球队，而最近伊朗女足的整体实力也表现厉害。
伊通社（IRNA）德黑兰12月21电 伊朗波斯波利斯足球俱乐部的中场球员迈赫迪·托拉比被选为 2021 年亚冠联赛最佳中场。
伊通社（IRNA）北京11月19电 11月19日，国际足联新一期世界排名公布，中国队排名世界第74，亚洲第八。在亚洲球队方面，伊朗排名第一，日本、韩国紧随其后。
伊通社（IRNA）德黑兰11月12日电 12日伊朗队以2比1结果战胜黎巴嫩并在12强赛A组排名中以13分达到居首。
伊通社（IRNA）迪拜10月07电 北京时间10月8日凌晨，2022卡塔尔世界杯亚洲区预选赛12强赛A组结束第三轮争夺。
伊通社（IRNA）德黑兰10月10电 10月10日，韩国国足乘专机飞抵伊朗首都德黑兰伊玛目·霍梅尼国际机场。
伊通社（IRNA）德黑兰10月02电 中国常驻联合国代表张军大使代表31个国家作共同发言，强调单边强制措施严重侵犯人权，加剧人道主义灾难，呼吁立即彻底取消单边强制措施。
伊通社（IRNA）德黑兰09月12电 排名亚洲第一的球队也从日本换成了伊朗，其中日本队同样也是受到了12强赛头两场比赛的影响，在接连面对阿曼和中国队的比赛里，日本队仅取得了1胜1负的战绩，两场比赛只打…
伊通社（IRNA）德黑兰09月03电 北京时间9月3日凌晨，世界杯亚洲区预选赛12强赛的比赛全面开战，多场焦点战同时打响。伊朗1-0险胜叙利亚升至A组榜首。
伊通社（IRNA）德黑兰09月02电 C罗在这场比赛中为国家队踢进第110和第111球，超过2007年退役的伊朗球员阿里·代伊（109球），创下国家队进球数世界纪录。
Your Comment