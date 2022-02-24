伊朗“麒麟臂”门神加盟葡超

伊朗国家通讯社（IRNA）：葡超官方宣布从比甲俱乐部安特卫普，租借伊朗门贝兰万德，博阿维斯塔拥有买断权。

28岁的贝兰万德上赛季是安特卫普的二号门将，出场机会很少。

租借加盟博阿维斯塔后，这位传球独具特色的伊朗门将有望成为球队的一号门将。

他并不是唯一一名目前效力于葡超的伊朗球员，他的国家队前锋队友塔雷米目前效力于葡超巨人波尔图，另一名前锋阿里普尔则效力于马德拉。