伊朗总统莱希与普京通电话讨论伊核谈以及乌克兰趋势

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）24日在与俄罗斯总统普京的谈话中表示，北约东扩是紧张局势的根源，北约的持续扩张是对世界各个地区独立国家稳定与安全的严重威胁，希望乌克兰正在发生的事情最终将使各国和整个地区受益。

伊朗总统就伊核协议趋势说，伊朗在维也纳谈判期待着的是个稳定的协议而对方国得向伊方提供有效保证、结束政治性的说法以及真正地解除对伊制裁。

24日，伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）在社交媒体上发文称，“乌克兰的危机是北约挑衅造成的。伊朗认为，有必要停火并寻求政治解决方案。”

伊朗外长在推特上写道：“乌克兰危机的根源在于北约的挑衅。我们不认为军事行动是出路，有必要停火，集中精力寻找政治和民主的解决方案。”

与此同时，伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh)当天表示，正在通过外交活动积极关注乌克兰境内伊朗侨民的情况，并正在为伊朗侨民撤离乌克兰组织专机。

当地时间24日，普京针对乌克兰局势发表紧急电视直播讲话时表示，他已决定在顿巴斯地区进行特别军事行动。

普京表示，俄罗斯没有“侵略”乌克兰的计划，俄方致力于缓解乌克兰局势。鉴于北约的不断东扩，俄罗斯的安全环境不断恶化，俄罗斯不得已做出这个决定。

伊朗敦促冲突各方保持克制，呼吁立即停火谈判以找到危机的政治解决方案，并重申在军事冲突中必须尊重国际法和人道主义法。