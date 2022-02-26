伊历前11个月伊朗外贸额超900亿美元

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗海关事务处长佛路子·阿斯加里（Forud Asgari）说，“在伊历前11个月期间，伊朗与不同国家之间交换的货物重量分别为1.49亿和40万吨，与去年11个月相比增加了12%。

他补充说，“对于伊历1400年前11个月的货物进口统计，我们自从不同国家进口了3600万吨价值为460亿美元，与去年同期相比增长了19%。

2021年6月伊朗海关总署发言人拉蒂非称，自2019年10月27日伊朗与欧亚经济联盟（EAEU）签署优惠贸易协定（PTA）以来，伊朗与该联盟的外贸总额已超过21.12亿美元，其中进出口额分别约为15.28亿美元和5.84亿美元。他指出，双边贸易总额的53％是根据PTA进行的。

拉称，伊对EAEU的主要出口国依次为：俄罗斯（53％），亚美尼亚（23％），哈萨克斯坦（16％），吉尔吉斯斯坦（不到1.5％）。与此同时，伊对EAEU的主要进口国依次为：俄罗斯（78.5％），哈萨克斯坦（18％），白俄罗斯（2％），从亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦（不到1％）。从伊朗出口到EAEU的产品主要包括苹果（14.5％），开心果（11.9％），天然气（8.1％），奇异果（7.2％）和葡萄干（3％）；进口商品主要包括大麦（27％），小麦（24％），饲料玉米（17.5％），葵花籽油（11％）和羊肉（3.5％）。

EAEU是中亚、北亚以及东欧国家的经济联盟。